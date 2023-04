Bos en Lommermarkt blijft voorlopig toch twee dagen per week doorgaan

De markt aan de Bos en Lommerweg in West. Beeld Hannah Bults

Dat heeft het bestuur van stadsdeel West besloten, nadat stadsdeelcommissielid Carlo van Munster van GroenLinks een week geleden in een motie had gevraagd het besluit over de Bos en Lommermarkt op te schorten. Hij wil dat er eerst een debat wordt gevoerd over de toekomst van de markt.

In april liet stadsdeel West weten dat de markt – die sinds 2021 op woensdag en zaterdag langs de Bos en Lommerweg staat – er vanaf 1 mei alleen op woensdag is en vanaf 1 november helemaal verdwijnt. Er zouden te weinig kramen en bezoekers zijn. Die laatste datum zou zelfs nog vervroegd kunnen worden als de situatie verder zou verslechteren.

De stadsdeelcommissie was ‘verrast’ over het besluit van portefeuillehouder Thomas Hermans (D66). “Dat is niet met ons besproken,” zegt Van Munster. “Hier hoor je een gesprek over te hebben.” Daar wordt nu dus gehoor aan gegeven.

Goedkoop voedsel

Volgens Hermans liet een meting in november zien dat de markt steeds minder gewaardeerd wordt. “Ook lieten de marktondernemers weten de toekomst van de markt in deze vorm niet positief in te zien.” Het is de verkopers en het stadsdeel niet gelukt nieuwe marktlui te trekken.

Maar de boel nu opdoeken, dat schuurt, zegt Van Munster. “Natuurlijk zie ook liever dat er meer kramen staan. Maar er is een grote groep bewoners voor wie de markt wél heel belangrijk is. Dat zijn de mensen die in het donker leven, die zich niet uitspreken op Facebook en Twitter.” Volgens Van Munster is de markt voor mensen in de schuldhulpverlening de aangewezen plek om goedkoop voedsel te halen.

Bovendien heerst er ontevredenheid over hoe er met de marktkooplui is omgegaan. Van Munster: “We hebben hun een tweejarige proef beloofd, die we vervolgens eerder afkappen.” De woordvoerder van het stadsdeel laat weten dat het besluit juist in samenspraak met de marktkooplui is genomen.

Onbetrouwbaar en respectloos

De marktkooplieden vertelden eerder al in Het Parool over de gevolgen van het plotselinge besluit. “Binnen drie weken een nieuwe plek vinden voor de zaterdag is eigenlijk geen doen,” zei marktkoopman John Lourens (34) begin april.

Er heerst daarnaast al langere tijd onvrede op de Amsterdamse markten. In maart stelde de ombudsman in een rapport dat de Amsterdamse gemeente onbetrouwbaar en respectloos omgaat met marktkooplieden. Woensdag verzamelden tientallen marktverkopers zich in de Stopera, waar een raadscommissie besprak hoe het met Amsterdamse markten gaat. Wethouder Mbarki moest zich daar verantwoorden voor tekortschietend gemeentebeleid.

