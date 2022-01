Bordspel blijft enorm in trek, de prijs stijgt explosief

In 2020 zagen de meeste spellenmakers hun omzet verdubbelen. Beeld Getty Images

Nu Nederlanders veel meer dan normaal thuis zitten, zijn bordspellen weer razend populair. Samen aan de keukentafel een spelletje spelen met familie of vrienden, het fenomeen is helemaal terug. De verkoop van gezelschapsspellen nam de afgelopen jaren al gestaag toe en met het uitbreken van de coronapandemie gingen de verkopen helemaal door het dak.

In 2020 zagen de meeste spellenmakers hun omzet verdubbelen. Ook dit jaar zijn de verkoopcijfers rooskleurig. Volgens NPD, dat cijfers over de branche bijhoudt, is er tot december een groei van 21 procent te zien. De beste maand, december, is daar nog niet in meegenomen.

De totale speelgoedmarkt heeft een omzetgroei van 10 procent. Dat wordt met name gestimuleerd door de groei in spellen en in Lego. De categorie spellen heeft de sterkste groei laten zien ten opzichte van alle categorieën binnen het gehele speelgoedlandschap.

Spellen herontdekt

Volgens Marjolein Lubberman van spellenfabrikant Asmodee liggen de groeicijfers het afgelopen jaar voor de fabrikanten van populaire spellen zelfs tussen de 25 tot 50 procent. Asmodee is fabrikant van Ticket to Ride, in 2021 het populairste bordspel van Nederland.

“Iedereen in deze branche boert goed,” zegt ook René Knip van 999 Games. “Mensen willen wel eens wat anders dan naar een beeldscherm kijken en hebben de spellen echt weer ontdekt. Ook in kerstpakketten zaten meer spelletjes. De markt groeit nog steeds.”

Opvallend volgens Lubberman is de interesse in nieuwe spellen in Nederland. “Monopoly is inmiddels uit de top 10. Uit alle cijfers blijkt dat Nederland erg openstaat voor nieuwe, innovatieve producten. In Duitsland en Engeland zijn ze bijvoorbeeld veel traditioneler. Met name de twintigers en dertigers vinden spellen met sarcastische humor, zoals bijvoorbeeld Exploding Kittens, heel leuk. Dat is echt typerend voor Nederland. En voor veel mensen is het samenzijn weer heel belangrijk.”

Tekst gaat verder onder foto en kader

Top 5 bordspellen 1 | Ticket to Ride

2 | Qwixx

3 | Skip-bo

4 Beverbende

5 | Regenwormen bron: NPD November 2021

Vertragingen in de levering

Al in de eerste coronagolf waren de spellen niet aan te slepen. Toen kwamen veel winkels zonder voorraad te zitten. De groeiende vraag was nauwelijks bij te benen door fabrikanten. Het leidde tot weken, soms wel maanden vertraging van de levering van sommige populaire spellen. Dat werd versterkt door logistieke problemen met zeecontainers én de sluiting van fabrieken in China door corona.

“Dat leverde veel vertragingen op, maar gelukkig is het in 2021 niet meer zo extreem geweest als vorig jaar. Onze grootste uitdaging is nu de productiecapaciteit,” stelt Lubberman. “We moeten veel langer vooruitwerken en kunnen niet meer zo snel schakelen. En álles is duurder geworden: papier, plastic en tin om miniaturen te maken voor luxere bordspellen.”

Bordspellen 25 procent duurder

Dat gaan de liefhebbers van bordspellen ook merken. Zowel 999 Games als Asmodee zal de prijzen verhogen, net als de meeste fabrikanten, is de verwachting. Lubberman: “Kaartspellen kunnen een paar euro in prijs stijgen, maar met name de grotere bordspellen worden zo’n 25 procent duurder. Een luxe bordspel met miniaturen kan zelfs van 50 naar 60 euro in prijs stijgen. Dat is ontzettend jammer, maar daar ontkomen we niet aan door de stijgende prijzen van grondstoffen, productie en vervoer.”

Heeft het voor liefhebbers dan nog zin om snel de spellen in huis te halen? De kenners twijfelen. “Sommige leveranciers hebben de prijzen al verhoogd. Wij zullen dat gefaseerd in enkele maanden doen vanaf januari.”

Zorgen maakt Lubberman zich niet voor de branche. “Natuurlijk zullen we een stapje terug doen als iedereen weer lekker uit kan, maar ik verwacht dat het spelen van spelletjes populair blijft. Mensen hebben het weer omarmd en willen graag iets samen doen.’’

Dat denkt ook Knip: “Nederlanders hebben de spellen weer ontdekt en veel jongeren zijn nu in aanraking gekomen met onze spellen. Ik verwacht dat velen van hen ook na corona blijven spelen.”