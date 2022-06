Boosheid over ‘bedreigende’ actie boeren bij huis minister Van der Wal: ‘Onacceptabel’

Beeld ANP

De minister voor Natuur en Stikstof was op het moment dat de groep boeren arriveerde thuis met haar gezin. Haar echtgenoot liet weten ‘erg geschrokken te zijn en even niet te willen reageren’. Zijn echtgenote ging het gesprek aan met de actievoerders.

De boeren zijn woedend over de plannen van Van der Wal om de stikstofuitstoot flink terug te brengen door boeren uit te kopen en boeren hun veestapel te laten inkrimpen. Bij de woning van Van der Wal was een vijftal politiewagens aanwezig. De agenten hielden een oogje in het zeil om te kijken ‘of er geen strafbare dingen’ plaatsvonden.

Actiegroep Voll Gass claimt achter de actie te zitten. In een verspreide verklaring staat: ‘We kregen te horen dat mevrouw Van der Wal snel maakte dat ze wegkwam. Dus maar even wachten tot ze terugkomt dan. Iemand die de bijl in de hand neemt om de boeren de klif over te jagen is het eigenlijk niet waard om op te wachten. Maar als zij een brief in mekaar flanst met maatregelen die de doodsteek zijn voor een hele sector, dan willen we daar wel wat tijd voor vrijmaken. Zij hoort niet op die plek. En dat zal ze weten ook. Daarom rijdt een deel van Voll Gass, samen met een paar andere groepen, naar haar huis.’

Brief

De minister kreeg namens ‘alle boeren van Nederland’ een brief waarin haar ‘gezien de ontstane situatie per direct ontslag’ werd gegeven. De boeren zeggen zich niet gewenst te voelen en zeggen het vertrouwen in de minister op.

Van der Wal vond het daarna welletjes. “Ik ga nu naar binnen,” zei ze. “Ik heb een goed gesprek gehad, jullie aangehoord, dit in ontvangst mogen nemen, maar nu ga ik naar binnen. Mijn kinderen zitten daar, zitten te trillen en nu is het genoeg geweest. Ik vind het nu bedreigend worden,” sprak ze op blote voeten.

De boeren dumpten voor hun vertrek, omstreeks 22.15 uur, een grote baal in plastic verpakt hooi voor het toegangshek op de oprit van de minister.

Afkeuring

Boerenbelangenvereniging LTO keurt het af dat demonstrerende boeren naar het huis van de minister zijn getrokken. “Ik begrijp de boosheid, maar dit moeten ze niet doen,” zegt voorzitter Sjaak van der Tak. “Boeren moeten geen acties in de persoonlijke levenssfeer voeren,” aldus Van der Tak. “Dit is niet waardig en niet passend.”

Minister Sigrid Kaag van Financiën noemt het moedig dat Van der Wal het gesprek met de boeren aanging. ‘Maar wat nog meer indruk maakt: de angst van haar gezin die ze beschrijft. Laat iedere demonstrant dat goed in z’n oren knopen. Blijf weg bij mensen thuis!,’ schreef ze op Twitter. Kaag kreeg begin dit jaar op haar huisadres bezoek van een demonstrant met een fakkel. Hij schreeuwde complotleuzen.

‘Volstrekt onacceptabel dat mensen politici thuis opzoeken. Woede is geen excuus. Bedreigend voor wie het overkomt, ondermijnend voor de democratie,’ twitterde fractieleider Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver noemt de actie ook onacceptabel. ‘Dit is intimidatie. Laat politici thuis met rust. Debat voer je op basis van argumenten, niet op deze manier. Ik snap dat het stikstofbesluit voor veel boeren enorme consequenties heeft, maar dit gaat veel te ver,’ schreef hij op Twitter.

‘Ga het gesprek aan, ga naar het Malieveld of ga demonstreren waar je wilt. Maar laat onze minister en haar familie thuis met rust!,’ twitterde D66-fractievoorzitter Jan Paternotte. Ook Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB) keurt het protest bij Van der Wal af. ‘Stop daar mee. Je zoekt mensen NIET thuis op. Hoe boos je ook bent,’ twitterde ze. Volgens haar staat het grootste deel van de boeren ook niet achter dit soort acties. Marieke Koekkoek (Volt) vindt dit ‘niet de manier’ om te demonstreren tegen het kabinetsbeleid.