‘Booking verkoopt hoofdkantoor in Amsterdam voor 566,3 miljoen euro en wordt huurder van pand’

Het nieuwe hoofdkwartier van Booking.com op de Oosterdokseiland. Beeld Eva Plevier

Dat melden verschillende Amerikaanse beursmedia en NRC. De website voor hotels en vakantieappartementen zal het pand, dat een kolossale 63.500 vierkante meter beslaat, vervolgens terughuren voor 24,3 miljoen euro per jaar, een sale-en-lease-backdeal in vastgoedjargon. De huur stijgt jaarlijks mee met inflatie met een maximum van 5 procent per jaar, zei Booking Holdings maandag tegen het Amerikaanse nieuwsmedium Dow Jones Newswires.

Extra lang lopen

In juni 2023 zullen vijfduizend medewerkers van Booking.com het pand betrekken, dat is ontworpen door Ben van Berkel en zijn UNStudio. Eind november was het interieur al te bezichtigen in het pand dat meerdere restaurants, enkele luxeappartementen en veel groen herbergt. De looproutes in het pand zijn zo ontworpen dat medewerkers grote afstanden moeten afleggen: om fit te blijven en elkaar vaker tegen het lijf te lopen.

Volgens Dow Jones Newswires zal Booking.com in ieder geval 16,5 jaar kunnen blijven, met vijf opties voor verlenging van elk vijf jaar.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: