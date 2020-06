Bonus voor zorgpersoneel voor harde werk in coronatijd kan toeslagen kosten

Een coronapatiënt op de intensive care van het HMC Westeinde ziekenhuis. Beeld ANP

Tegelijkertijd bestaat de kans dat de hulpverleners in problemen komen met hun toeslagen, omdat ze door de bonus te veel inkomsten hebben. Niet uit te leggen, vindt de oppositie.

Het geld is bedoeld voor verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, schoonmakers en het andere ondersteunend personeel in alle sectoren van de zorg. Werkgevers kunnen vanaf 1 oktober de juiste mensen aanwijzen.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid): “Tijdens de coronacrisis hebben zorgprofessionals zich dag en nacht onvermoeibaar ingezet om anderen te helpen. En dat onder ongekende omstandigheden. Nederland kon op hen rekenen.”

Toeslagen

Uit de Kamerbrief blijkt echter ook dat zorgpersoneel mogelijk gekort kan worden bij toeslagen vanwege de bonus of overuren tijdens de coronaperiode. ‘Het is technisch echter niet mogelijk om hiermee bij de uitvoering rekening te houden,’ staat in de brief, tot grote woede van de oppositie.



PvdA-leider Lodewijk Asscher: “Het is natuurlijk niet uit te leggen als hardwerkende mensen vervolgens vanwege deze bonus - of vanwege hun overwerk - de toeslagen moeten terugbetalen. Het kabinet moet dat dus voorkomen, een bonus moet ook echt een bonus zijn.”

SP-leider Lilian Marijnissen voegt toe: “Er speelde al hetzelfde probleem met de overuren en nu roept het kabinet wéér dat ze geen oplossing kunnen bedenken voor de gevolgen die kunnen ontstaan door de bonusregeling. Het is uitgesloten dat het daarbij blijft. Kabinet, kom maar met een oplossing! Jullie hebben de hele zomer de tijd.”

Ook GroenLinks laat weten het ‘onbestaanbaar’ te vinden dat het kabinet deze weeffout vooraf al toegeeft, maar niet wil repareren. De drie linkse oppositiepartijen willen daarnaast dat de nullijn voor zorgpersoneel komende jaren van tafel gaat. Jesse Klaver: “Zorgmedewerkers moeten er structureel op vooruit gaan, zij doen essentieel werk voor ons allemaal.”

Eerder al instemming

De Tweede Kamer stemde eerder al in met het uitkeren van een bonus en de ministers waren de afgelopen weken bezig met de uitwerking van die wens. Een verkenner werd gevraagd om samen met de vakbonden en zorgwerkgevers te verkennen hoe de beloning eruit kon zien en hoe die goed uitvoerbaar zou zijn. Dat proces is nu afgerond.



In de nacht van woensdag op donderdag schreef minister De Jonge nog in een Kamerbrief dat de zorgverleners de afgelopen maanden ‘een buitengewone prestatie hebben geleverd en overigens nog steeds leveren’.



De oppositie in de Tweede Kamer voert al weken campagne voor een betere beloning voor zorgverleners van wie tijdens de corona-epidemie zoveel is gevraagd. Maar een structurele loonsverhoging moet aan de cao-tafels worden geregeld, vinden het kabinet en de coalitiepartijen.

In totaal trekt het kabinet 800 miljoen euro uit voor de bonusregeling. Tijdens de zomer wordt verder uitgewerkt hoe de subsidie zo goed, en zo eenvoudig mogelijk kan worden uitgekeerd. Daarbij is het uitgangspunt dat de administratieve last voor zorginstellingen zo laag mogelijk blijft.