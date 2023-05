Bonden weigeren nieuw loonbod van Albert Heijn en zetten staking bij distributiecentra door

Medewerkers van een distributiecentrum van Albert Heijn verzamelen zich om zich in te schrijven voor een staking. Bij alle zes distributiecentra van de supermarktketen wordt actiegevoerd. Beeld RAMON VAN FLYMEN/ANP

Het nieuwe loonbod is volgens FNV-bestuurder Levin Zühlke-van Hulzen nog steeds geen reden om de cao-gesprekken met het supermarktbedrijf te hervatten. “De stakingen zullen worden opgevoerd. De basis om verder te praten is dat er geen verslechteringen in de arbeidsvoorwaarden mogen zijn. Albert Heijn voldoet niet aan die randvoorwaarde,” zegt de vakbondsman.

Eerder op de dag steggelden Albert Heijn en de bonden over de vraag of er nou wel of geen formeel loonbod is gedaan door het bedrijf. Het supermarktconcern stelde dat de vakbonden een nieuw loonbod hadden afgewezen. Maar volgens de bonden was er helemaal geen officieel bod binnengekomen. Een woordvoerder van Albert Heijn weerspreekt overigens dat de bonden het bod pas gisteren hebben gekregen. Volgens haar was het bod maandagavond al telefonisch gedaan.

Zondagstoeslag

De bonden stellen al langer dat een van de voorwaarden om verder te praten is dat de arbeidsvoorwaarden voor nieuwe medewerkers niet mogen verslechteren. Albert Heijn wilde bijvoorbeeld de zondagstoeslag verlagen. “We hebben heel de tijd gezegd dat we niet akkoord gaan met verslechteringen. Albert Heijn creëert hiermee verdeeldheid tussen medewerkers die al in dienst zijn en nieuwe medewerkers,” zegt Zühlke-van Hulzen.

Ondertussen wordt er volgens FNV ook flink gestaakt bij het distributiecentrum in Tilburg. “Het ligt daar nu helemaal plat. Vier van de vijf distributiecentra liggen nu bijna volledig plat,” zegt de vakbondsbestuurder. Dat wordt steeds zichtbaarder in de supers van het bedrijf. Soms valt het op dat bijvoorbeeld de groente- en fruitschappen en de broodrekken veel leger zijn dan normaal. Ook komt het voor dat mensen langer houdbare producten mislopen.

Een woordvoerder van Albert Heijn hoopt weer snel met de bonden om tafel te kunnen voor een oplossing van het conflict. “Dit is supervervelend voor onze klanten en collega’s,” aldus de zegsvrouw.

