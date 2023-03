Bonden schorten stakingen streekvervoer na woensdag tijdelijk op

In het streekvervoer wordt al wekenlang gestaakt. Ook dinsdag leggen vooral buschauffeurs, verspreid over het land, weer het werk neer. Beeld ANP

Eerder op de dag had FNV-bestuurder Marijn van der Gaag al gezegd dat de partijen van staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) min of meer de opdracht hebben gekregen om weer in gesprek te gaan. Ze stelde ook twee procesbegeleiders beschikbaar om de vastgelopen cao-onderhandelingen weer op gang te helpen.

Werkgeversorganisatie VWOV, die bedrijven als Arriva en Keolis vertegenwoordigt, zei op haar beurt open te staan voor een proces met een verkenner of procesbegeleider. Maar de werkgevers wilden alleen weer gaan praten als de bonden tijdelijk zouden stoppen met staken.

Overlast voor reizigers

In het streekvervoer wordt al wekenlang herhaaldelijk gestaakt. Daardoor vallen er telkens veel bussen uit, met overlast voor reizigers tot gevolg. Ook dinsdag leggen voornamelijk buschauffeurs, verspreid over het land, weer het werk neer.

Op de manifestatie in Utrecht werd geopperd woensdag al niet meer te gaan staken. Maar daarop klonk veel boegeroep van de aanwezige actievoerders. De actie op woensdag leidde de afgelopen tijd al tot discussie, omdat er dan ook verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen zijn. Onder meer de Oogvereniging uitte kritiek: door de staking zou het voor blinden en slechtzienden moeilijker zijn om bij een voor hen toegankelijk stembureau te komen.