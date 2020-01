Bombrieven verstuurd naar bedrijven in Randstad: ‘Ze hadden zwaar letsel kunnen veroorzaken’

Een politieagent op straat. Beeld ANP XTRA

Dat meldt de politie donderdag.

De brieven werden de afgelopen week bezorgd bij een hotel en een tankstation in Amsterdam, een makelaarskantoor in Utrecht en een tankstation en Mercedes-dealer Van Mossel in Rotterdam.

Bronnen melden dat er één explosief is afgegaan. Onduidelijk is nog of dat heeft geleid tot letsel. Het is niet duidelijk bij welk bedrijf een explosief is afgegaan. Meest waarschijnlijk op dit moment is dat het gaat om afpersing. Van een terreurdaad lijkt geen sprake.

De politie schreef eerder in een verklaring dat de bombrieven geen schade hebben berokkend omdat de explosieven niet zijn afgegaan, maar dat ze hadden zwaar lichamelijk letsel kunnen veroorzaken. De politie houdt er rekening mee dat alle brieven afkomstig zijn van dezelfde afzender.

Recherche

Als afzender op de brieven staat het Centraal Invorderings Bureau (CIB) vermeld. Dat is gevestigd aan de Wilhelminakade in Rotterdam. Daar is donderdag ook een verdachte brief bezorgd. Het zou hierbij gaan om een brief die de oorspronkelijke ontvanger ‘retour afzender’ heeft gestuurd. Ook daar wordt onderzoek naar gedaan. Politieonderzoek wijst uit dat het CIB niets met de brieven te maken heeft.

“We zijn enorm geschrokken,” zegt Niels de Peuter, directeur van CIB. “Het geeft ontzettend veel stress. We zijn in elk geval blij dat er geen gewonden zijn gevallen, bij ons en bij de andere betrokkenen. We hebben passende maatregelen genomen om de veiligheid van onze klanten en medewerkers te kunnen garanderen. Wat die maatregelen inhouden kan ik niet zeggen. We hopen dat de dader of daders zo snel mogelijk gepakt worden, en hebben daar ook vertrouwen in.”

Waarom juist zijn bedrijf betrokken raakt bij deze zaak, kan hij in het belang van het politie-onderzoek niet zeggen.Evenmin of de getroffen bedrijven ook klant zijn bij CIB.

Maatregelen

PostNL neemt momenteel maatregelen om haar medewerkers te beschermen. Daarvoor bestaan protocollen, zegt woordvoerder Tahira Limon. Wat die protocollen precies inhouden, wil PostNL niet zeggen.

Of het bedrijf de betrokken brieven bezorgd heeft kan Limon ook niet zeggen. Wel geeft ze aan dat het bedrijf in contact staat met de betrokken instanties, zoals de politie.

De bombrieven worden nader onderzocht door specialisten van het Nederlands Forensisch Instituut.

De politie vermoedt dat er meer brieven in omloop zijn en waarschuwt mensen die een brief krijgen met een verdikking erin en waar een sticker met het logo van het CIB op is geplakt, die niet te openen. ‘Bel direct 112', adviseert een woordvoerder.