‘Bomb cyclone’ raakt de VS: ‘Dit is niet als die leuke sneeuwdag uit je jeugd. Dit is levensgevaarlijk’

Grote delen van de VS zuchten onder extreme kou, waarbij de temperatuur tot tientallen graden onder het vriespunt kan dalen. Reizigers die met kerst naar huis wilden, zijn gestrand, meer dan een miljoen huishoudens zitten zonder stroom en er zijn zelfs zorgen over migranten aan de Mexicaanse grens.

“Dit wordt een korte update, folks.” Nog geen dag nadat hij de Oekraïense president Volodimir Zelenski had ontvangen, hield de Amerikaanse president Joe Biden een korte persconferentie in het Witte Huis. Alsjeblieft, zei Biden. Alsjeblieft, neem de weerwaarschuwingen ter harte. Want het winterweer dat veel Amerikanen te wachten staat, is extreem. “Dit is niet zoals die leuke sneeuwdag uit je jeugd,” zei Biden. “Het is serieus. Levensgevaarlijk en bedreigend.”

Op sommige plekken -45 graden

Die woorden zijn niet overdreven. Grote delen van de VS wachten dit weekend, vooral ’s nachts, bijzonder lage temperaturen. Denver: minimaal -17 graden Celsius. Chicago: -22. Dallas, in Texas, de staat van de ranches en de cowboys: -12. Op sommige plekken kan het tot -45 worden. Opgeteld wonen meer dan 200 miljoen Amerikanen in gebieden waarvoor de National Weather Service (NWS) een waarschuwing heeft afgegeven. Ongeveer twee derde van de bevolking. En ook Canada zucht onder extreem lage temperaturen.

De vrieskou gaat bovendien gepaard met een harde, snijdende wind. Die combinatie maakt, waarschuwt de NWS, dat de huid binnen 10 minuten kan bevriezen. Op sommige geïsoleerde plekken, waar de temperatuur het meest zakt, zelfs al binnen 5 minuten. De NWS spreekt van een gebeurtenis die eens in de generatie voorkomt. En van een ‘bomb cyclone’ – een zeer intense winterstorm, waarbij de luchtdruk binnen 24 uur met ten minste 24 millibar daalt. Explosief snel, vandaar de bom.

Migranten bij El Paso

Die ‘bom’ zorgt al voor de nodige schade. Meer dan een miljoen Amerikaanse huishoudens zaten vrijdagmiddag zonder stroom, het merendeel aan de oostkust en in Texas. In meerdere steden werden noodmaatregelen getroffen. In Portland, aan de westkust, werden bijvoorbeeld vier noodopvangen geopend, ook voor dakloze mensen.

In dat licht bestaan ook grote zorgen over het lot van migranten aan de grens met Mexico, nota bene in het zuiden. Onder meer in El Paso (Texas), waar veel van hen op straat leven. Ook daar kan de temperatuur tot ver onder nul zakken. John Martin, leidinggevende bij een opvang in de grensstad, zegt tegen CNN dat hun centrum overvol zit. Er slapen 290 mensen, waar plek is voor 125. “We moeten ’s nachts onze deuren sluiten. Er kan echt niemand meer bij.”

Feestdagen in het vooruitzicht

Nou komt extreem weer altijd ongelegen, en het valt in het niet bij de zorgen over de migranten, maar de naderende feestdagen maken ook dat veel Amerikanen en Canadezen van plan waren om het vliegtuig te pakken. Naar familie of vrienden. Voor kerst, voor nieuwjaar. Of dat gaat lukken is in veel gevallen de vraag.

Donderdag werden volgens The New York Times zo’n 10.000 van de dagelijks 45.000 vluchten in de VS geschrapt. Vrijdag liep de teller ook in de duizenden. Een woordvoerder van KLM liet weten dat er drie vluchten naar Canada werden geannuleerd, maar dat de meeste reizen naar Noord-Amerika wel doorgang konden vinden.

Amerikaanse persbureaus tekenen de verhalen van gestrande reizigers op. “Mijn familie belt,” zei Ashley Sherrod tegen AP. Ze hoopte donderdag van Nashville naar Flint te vliegen. “Ze willen me thuis met kerst, maar willen ook dat ik veilig blijf.” Reuters sprak met Brandon Mattis, die zijn vlucht van New York naar Atlanta geannuleerd zag. Hij zegt zelfs een 21 uur durende busreis te overwegen. “Alles wat nodig is om op mijn bestemming te komen.”