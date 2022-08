Bol loodst estafetteploeg naar goud op EK atletiek en evenaart Blankers-Koen

Beeld ANP

Bol had op deze EK al een unieke prestatie geleverd door als eerste vrouw ooit goud te halen op de 400 meter én 400 meter horden.

Met haar drie gouden medailles op één EK evenaart ze de legendarische Fanny Blankers-Koen. Die slaagde er in drie keer goud te halen op de EK van 1950 in Brussel. Zij won in destijds de 100 en 200 meter en de 80 meter horden.

De ploeg die goud won in het Olympiastadion van München bestond naast Bol uit Eveline Saalberg, Lieke Klaver en Lisanne de Witte. Het Oranjekwartet won de finale in een dik Nederlands record én de beste Europese tijd van dit jaar: 3.20,87. Klaver won de medaille op haar 24e verjaardag

Saalberg opende goed en gaf het stokje als vierde door aan Klaver, die een geweldige ronde liep en opstoomde naar de koppositie. De Witte kon als derde loopster de leiding niet vasthouden en zakte weg naar de derde plaats, maar het gaatje naar België en Groot-Brittannië was niet bijster groot. Bol liep het als slotloopster vrij gemakkelijk dicht. Ze wist er ondanks de vermoeidheid van vier races in de afgelopen vier dagen nog een grootse versnelling uit te halen en liep met ruime voorsprong naar de titel. De Poolse ploeg liep naar het zilver in 3.21,68 en de favoriete Britse ploeg pakte het brons in 3.21,74.

Doodmoe

Bol heeft zich met haar drie gouden medailles bij de EK atletiek in München geschaard bij de beste Europese atleten in de geschiedenis. “Dat is niet verkeerd,” reageerde ze luchtig op haar successen bij de NOS. “Maar het is wel op nu. Ik ben zo moe, ik kan echt niet meer,” zei ze. “Ik zal nog wel een potje huilen later vanavond, want ik ben superblij en hartstikke trots op deze meiden, maar ik ben nu te moe.”

Klaver zegt dat de ploeg ‘in het verleden foutjes gemaakt.’ “Maar daar hebben we van geleerd en goed ook, want in deze finale heeft iedereen echt heel goed gelopen en alles goed gedaan,” aldus de Enkhuizense, die in München al de finales van de 400 en 200 meter liep, maar op haar 24e verjaardag eindelijk de begeerde medaille won. “Ik ben ook nog toegezongen door het hele stadion, dat was wel heel bijzonder.”

Lisanne de Witte benadrukte de tijd van 3.20,87, de beste in Europa van dit jaar en bijna 3 seconden onder het oude Nederlands record . “Dat is echt heel hard. Die tijd loop je niet zomaar. Het geeft aan dat we denk ik de perfecte race hebben gelopen”.

