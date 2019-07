Boete voor ict-bedrijven bij laksheid met kinderporno

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) komt met een wetswijziging waardoor een speciale toezichthouder boetes en dwangsommen kan opleggen. Nu is het nog lastig om internetbedrijven aan te pakken. Het ‘opschonen’ van het internet gaat de minister te traag. Beloftes van ict-bedrijven en webhostingfirma’s om kinderporno binnen 24 uur te verwijderen zijn hem onvoldoende.

Laks

Nog te vaak zijn ict-bedrijven laks, zelfs als ze erop gewezen worden dat op hun websites kinderporno te zien is. “Slordig of niet reageren mag geen optie meer zijn,” zegt de minister. “De meeste ICT-bedrijven in Nederland verwijderen kinderporno snel en accuraat. De rest moet dat ook gaan doen.”

Op Nederlandse servers staat verhoudingsgewijs veel meer kinderporno staat dan in andere landen, stelt Grapperhaus. Een Brits internetmeldpunt stelt zelfs dat 47 procent van alle kinderporno die wereldwijd op websites staat, door bedrijven in Nederland in de lucht worden gehouden. Dit komt omdat ons land veel snelle internetverbinding kent en een kruispunt in de wereld vormt.

Grapperhaus vindt het dus ook beschamend dat bedrijven niet altijd optreden. “Het verwijderen van kinderporno is niet vrijblijvend. Bedrijven moeten dit zelf snel kunnen, simpelweg als onderdeel van hun bedrijfsvoering,” vindt hij.

Stopwatch

De minister gaat een toezichthouder aanwijzen die ‘foute en laks bedrijven’ boetes kan opleggen. In de praktijk betekent dit dat als een bedrijf een melding krijgt, de ‘stopwatch aan gaat’. Lukt het een bedrijf niet om binnen een ‘opgelegd kort tijdsbestek’ de kinderporno te verwijderen, dan wordt de boete opgelegd. Grapperhaus moet nog beslissen hoe ‘kort’ dat ‘tijdsbestek’ precies wordt. De boete wordt in ieder geval ‘omzet-afhankelijk’ gemaakt: hoe rijker het bedrijf, hoe hoger de boete. Bij ‘herhaalde overtredingen’ loopt de boete bovendien op.

Om internetbedrijven tegelijk te helpen met het opsporen van kinderpornografisch beeldmateriaal, heeft de politie ook een database gemaakt met gegevens van 1,4 miljoen afbeeldingen. Het gaat dan om zogenoemde Hashcodes, een soort digitale vingerafdruk van een plaatje, zodat ict-bedrijven kunnen nagaan of die voorkomen op hun websites.