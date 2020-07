Boete van 500 euro voor weigeren mondkapje in vliegtuig

De man vloog op 24 juni van Las Palmas naar Schiphol met luchtvaartmaatschappij Transavia. Beeld ANP

Daarvan is 200 euro voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Dat oordeelde de rechtbank Noord-Holland donderdag.

De man vloog op 24 juni van Las Palmas naar Schiphol met luchtvaartmaatschappij Transavia. Ondanks aanwijzingen van de gezagvoerder en het cabinepersoneel weigerde hij meerdere keren een mondkapje te dragen. In plaats daarvan ging hij de discussie aan over het nut van de afstandsregels. Het cabinepersoneel kon daardoor minder aandacht besteden aan de veiligheid van de overige passagiers.

Medepassagiers

De rechter neemt het de man ernstig kwalijk dat hij de aanwijzingen van de gezagvoerder niet opvolgde. Voor iedereen zijn het onzekere tijden en gezondheid is een groot goed, vindt de rechter. In een besloten omgeving als in een vliegtuig ben je verplicht te doen wat de gezagvoerder zegt. Dat is niet alleen uit eigenbelang, maar ook in het belang van de medepassagiers, oordeelde de rechter donderdag.

Het Openbaar Ministerie had een geldboete geëist van 300 euro.