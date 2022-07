Boerenprotesten op maandag lastig voor te bereiden: ‘Alle mensen in Nederland kunnen worden gedupeerd’

“Eerst gingen de boeren naar Den Haag, later naar Stroe. Het valt dus niet te voorspellen waar het vast gaat lopen,” aldus een woordvoerder van de ANWB. Beeld VINCENT JANNINK / ANP

In besloten chatgroepen hebben boze boeren, althans een fanatiek deel van hen, aangekondigd om op maandag ‘heel Nederland plat te leggen’. Iedereen weet door eerdere acties wat dat ongeveer kan betekenen: blokkades met tractoren op snelwegen, ellenlange files, mensen die uren later op de plek van bestemming komen en trucks die hun vracht niet op tijd in de winkel kunnen krijgen. Dagelijks vliegen er ook nog eens ruim 65.000 mensen van Schiphol. Halen die passagiers wel hun vliegtuig? Alle Nederlandse luchthavens zijn namelijk ook tot mogelijk mikpunt bestempeld. Evenals distributiecentra. Hoe zorg je als supermarkt dat er voldoende verse producten in de schappen liggen?

En hoe moet dat bij eventuele volgende acties van de boeren? Want zij lijken voorlopig niet van plan te stoppen met demonstreren. Kun je je daar als organisatie of bedrijf op voorbereiden?

Minutieus vastgesteld schema

Niet echt, zegt woordvoerder Michel van Schie van Royal Flora Holland, in de volksmond de Bloemenveiling van Aalsmeer. De veiling ligt vlak onder Schiphol en dus zowat in de veronderstelde vuurlinie. Elke dag worden daar volgens een minutieus vastgesteld schema tientallen miljoenen bloemen geveild, verdeeld, ingepakt en ingeladen in gekoelde vrachtwagens die vervolgens naar alle hoeken van het land rijden. En daarbuiten, want 85 procent is voor de export. Bloemen die ’s ochtends om 6.00 uur worden geveild, en om 13.00 uur worden uitgereden, staan eind van de middag op hun bestemming, bijvoorbeeld diep in Duitsland, schetst Van Schie.

“Het systeem is er al jaar en dag op ingericht om de bloemen zo snel mogelijk op de plaats van bestemming te krijgen. Dan wil je niet dat de wagens tijdens het transport te lang stil staan.”

Erop anticiperen kan de bloemenveiling niet, zegt Van Schie. “We kunnen niet nóg eerder gaan veilen. Dat veilen gaat op afstand. Overal in de wereld zitten kopers klaar die op afstand hun bestellingen doen.” Overigens hebben de protesten de vorige veilingen nog niet echt getroffen, maar Royal Flora Holland heeft klanten en medewerkers in de loop naar maandag wel een mail gestuurd om daar rekening mee te houden.

Supermarkten bevoorraden

Naast luchthavens en de Rotterdamse haven, zijn ook de distributiecentra door de boeren ook als doelwit genoemd. Dat zou betekenen dat supermarkten moeilijker kunnen worden bevoorraad. Een mogelijke miljoenenstrop, voorspelt de woordvoerder van brancheorganisatie Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). “Mochten de blokkades aanhouden, dan zou dat zeker kunnen betekenen dat er producten niet kunnen worden geleverd, bijvoorbeeld de versproducten.” Dat zou de consument vrij snel kunnen merken aan lege plekken in de schappen. “We zijn in overleg met de politie, zodat eventuele blokkades gelijk kunnen worden weggehaald.”

Directeur Marc Jansen van CBL maakte vorige week al duidelijk dat hij het onacceptabel vindt dat distributiecentra doelwit zijn, omdat de supermarkten volgens hem helemaal geen partij zijn in het conflict. Vorig jaar werd door de boeren al eens een oproep gedaan om de centra plat te leggen, aldus Jansen. “Het kan niet weer gebeuren dat de voedselvoorziening in gevaar wordt gebracht. Alle mensen in Nederland zouden dan worden gedupeerd en voor de supermarkten zou er dan enorme schade zijn.”

Veel organisaties kiezen ervoor om te informeren. De ANWB adviseert de verkeersinformatie in de gaten te houden, Schiphol raadt passagiers aan met de trein te komen en ook KLM waarschuwt voor vertragingen onderweg naar Schiphol. Volgens een woordvoerder van de verkeersleiding van de ANWB is het lastig om mensen voor te bereiden op aanstaande acties van boeren. “Eerst gingen de boeren naar Den Haag, later naar Stroe. Het valt dus niet te voorspellen waar het vast gaat lopen. Het is heel vaag allemaal en misschien is dat ook wel de bedoeling.”