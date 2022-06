Boerenprotest tegen stikstofbeleid voor deur van minister Van der Wal

Actievoerders tijdens een boerenprotest Beeld ANP

De boeren boden haar een symbolische ontslagbrief aan. De minister ging in gesprek met de betogers. “Als er iemand de schuld moet krijgen, dan is het de overheid,” hoorde een verslaggever van Omroep Gelderland de minister toegeven. “Daarom hebben we ook een ruimhartig fonds opgericht voor de boeren. We moeten naar een balans tussen economie en natuur, en daar wil ik samen met jullie naartoe,” zei Van der Wal. De boeren zijn niet tevreden met haar reactie: “als we het samen zouden doen, zou dit niet zomaar bekendgemaakt zijn.”

GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver reageert op Twitter op de actie van de boeren en noemt deze onaanvaardbaar. “Dit is intimidatie. Laat politici thuis met rust. Debat voer je op basis van argumenten, niet op deze manier. Ik snap dat het stikstofbesluit voor veel boeren enorme consequenties heeft, maar dit gaat veel te ver.”

Even voor 22.00 uur is het bij het huis van de minister betrekkelijk rustig. Er staan op dat moment ongeveer twaalf tractoren, een aantal boeren draagt spandoeken. Eentje heeft de tekst ‘Als we gaan, gaan we met zijn allen naar de kloten’. Een vijftal politiewagens is ook ter plaatse.

Van der Wal stuurde vrijdag de stikstofdoelen naar de Tweede Kamer. Die zijn voornamelijk voor boeren ingrijpend. Volgens die doelstellingen moet de uitstoot in Noord-Brabant, de Gelderse Vallei en Limburg met meer dan de helft omlaag. In beschermde natuurgebieden moet de uitstoot zelfs met minstens 95 procent omlaag, en in de ring rondom deze gebieden met 70 procent.