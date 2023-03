Boerendebat lokt kiezer naar stembus, maar koers van ‘stikstoftanker’ lijkt lastig te wijzigen

Beeld Jakob van Vliet

Wie uitspraken van BBB-kopstukken hoort, denkt al snel: die komen er nooit uit met andere partijen. En Caroline van der Plas noemt haar breekpunten ‘echt heel hard’. “Wij zijn meteen duidelijk: het onteigenen van boeren willen we niet en aan 2030 (als deadline voor halvering van de stikstofuitstoot, red.) doen we niet mee. Ik dreig niet, maar ik wil daar gewoon helderheid over geven.”

Dit terwijl het kabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie na een moeizame formatie juist besloten heeft om al in 2030 de reductiedoelen te halen en dat gedwongen onteigening daarbij uiteindelijk niet wordt uitgesloten. Zie die werelden maar eens bij elkaar te brengen aan de formatietafel in de provinciehuizen.

Rechter, Brussel, regeerakkoord en Remkes

Maar wat betekent een grote BBB in de Provinciale Staten en Senaat dan voor het stikstofbeleid? Na de boerenprotesten en de bijna-crisis in het kabinet is de stikstoftrein gaan rijden. Het is lastig om nu nog grote koerswijzigingen in te zetten, menen veel partijen. De rechter, ‘Brussel’, het regeerakkoord en het rapport-Remkes bepalen de minimale marges; voor 1 juli moeten provincies gebiedsplannen klaar hebben die de stikstofafname in de praktijk gaan regelen.

En sommigen zijn al een eind. Neem Overijssel, waar de BBB woensdag volgens de laatste peiling van I&O Research met afstand de grootste kan worden. Daar werd door de coalitie van VVD, CDA, ChristenUnie, PvdA en SGP al een eerste plan voor de stikstofaanpak gepresenteerd, een zogeheten Provinciaal Programma Landelijk Gebied .

De uitgangspunten: in principe geen gedwongen uitkoop van boeren tenzij het écht, écht, écht niet anders kan. En: het reduceren van stikstof in 2030 is het streven, maar het is de vraag of zelfs 2035 gehaald gaat worden. “Dat plan is met brede steun aangenomen,” zegt Statenlid Peter Hermans (PvdA). “Qua jaartallen, of het nu 2030 wordt of 2035 blijft zoals nu nog in de wet staat: we volgen in ons plan de wet die geldt. De BBB maakt het uitkopen van boeren en het jaartal 2030 tot breekpunten, hoor ik, maar dat lees ik niet in hun verkiezingsprogramma. En stel dat de BBB in het provinciebestuur komt, dan hebben zij zich ook aan de wet en de uitspraken van de rechter te houden.”

Weinig tijd

CDA-gedeputeerde en -lijsttrekker in Gelderland Peter Drenth ziet de provinciale plannenmakerij niet zo somber in, zelfs niet na een eventuele grote electorale verschuiving. “Wij hebben samen met Provinciale Staten een lijn uitgezet die breed gesteund wordt. Wij willen geen gedwongen uitkoop. En we gaan uit van de wettekst zoals die nu van kracht is, met het jaartal 2035 dus. Daar richten we ons op.”

Veel tijd is er niet meer te verliezen. Voor 1 juli moeten alle provinciale stikstofplannen klaar zijn en voor die tijd moet ook het landbouwakkoord er liggen. Onder meer het ministerie, provincies en agrarische belangenclubs onderhandelen nu over een toekomstperspectief voor boeren. Volgende maand moeten de handtekeningen eronder staan. Die deal zal ook weer voor een deel de speelruimte voor provincies bepalen.

Nogmaals onderhandelen in Brussel of andere slimme vondsten om onder de doelen uit te komen, zien coalitiepartijen als VVD en CDA niet meer als serieuze optie. “Ik denk dat we de afgelopen jaren te veel uitvluchten hebben gezocht,” zei stikstofminister Christianne van der Wal (VVD) afgelopen zomer. “Uitvluchten, geitenpaadjes, dat kunnen we ons niet meer permitteren.”

BBB-effect

D66-fractieleider Jan Paternotte ziet een ‘BBB-effect’ op partijen als VVD en CDA. “Als de BBB zijn zin krijgt, wordt er opnieuw getraineerd, vertraagd en obstructie gepleegd. Je ziet ook een Van der Plas-effect op partijen als VVD en CDA, waarvan de provinciale lijsttrekkers nu ook zeggen: ‘2030 hoeft niet zo.’ Als die partijen een pact sluiten met de BBB zitten we over vier jaar nog steeds in hetzelfde schuitje. Dan ligt de bouw stil en is de natuur verder achteruitgegaan.”

Van der Plas blijft erbij dat haar taboes rond 2030 en onteigening keihard zijn: als onteigening van boeren als noodoptie in de plannen komt, ‘stappen we op’ bij onderhandelingen of uit het provinciebestuur, zegt de BBB-leider. “Dan is het einde verhaal.”

Paternotte vreest desondanks niet dat de landelijke stikstofplannen in de Eerste Kamer zullen sneuvelen. De huidige koers steunt op een bredere coalitie dan de vier regeringspartijen, benadrukt de D66’er: “Het stikstofbeleid van de regering kreeg ook nog steun van PvdA, GroenLinks en PvdD. Dus ik hoop dat VVD en CDA de rug recht houden.”