Boeren willen woensdag weer de weg op: verkeershinder lijkt onvermijdelijk

Boeren rijden met hun tractoren door Den Haag. Beeld ANP

Hoe groot de eventuele overlast gaat zijn en waar de problemen het grootst zijn, is vooraf moeilijk in te schatten, zeggen de ANWB en Rijkswaterstaat. Het protest van FDF moet plaatsvinden op recreatiepark de Koekamp, naast station Den Haag Centraal. Boeren kunnen hun tractoren parkeren op drie wegen in de buurt van het Malieveld.

“Dat er verkeershinder zal optreden, lijkt duidelijk. Hoe dichter je bij Den Haag komt, hoe groter de kans dat je last gaat krijgen. Maar alles is afhankelijk van de protestvorm, in hoeverre de boeren vrij spel krijgen. Als de tractoren drie stroken breed over de snelweg rijden, kan de hinder oplopen,” zegt de ANWB. Het voordeel is dat het op woensdagen rustiger is op de snelwegen dan op dinsdagen en donderdagen. Bovendien heeft het noorden vakantie.

Afspraken

Rijkswaterstaat wacht af wat er woensdag gebeurt. “Het wordt opletten geblazen. Maar we weten niet wanneer ze gaan rijden, waar ze vertrekken, hoe de rest van de route is. Misschien is er wel regen. Hoe rijden de tractoren, en hoe alert zijn automobilisten? Er zijn zoveel factoren.’’



Burgemeester Johan Remkes van Den Haag gaat er vanuit dat de boeren zich aan de afspraken gaan houden. Dat betekent dat Den Haag aanstaande woensdag vooralsnog geen vesting wordt waar geen auto meer in kan. “We gaan flexibel afsluiten. Alleen waar nodig,” zegt de woordvoerder van de burgemeester. “Dat betekent dat mensen die in Den Haag werken of hun kind naar school brengen, en dat duidelijk kunnen maken bij een afzetting, er gewoon door kunnen.’’

Binnenhof

Een tocht richting het Binnenhof, zoals bij vorige protesten gebeurde, is volgens de gemeente Den Haag niet aangemeld. Dat betekent dat daarvoor dus ook geen toestemming is. Wat wél mag is een podium neerzetten in recreatiekamp de Koekamp. Daar zal woensdag een programma zijn met sprekers en muziek.

“De organisatie wilde van ‘s morgens vroeg tot 23.00 uur, maar dat willen we niet,” aldus de woordvoerder van de burgemeester. “Er is nu afgesproken dat het programma van 10.00 tot 17.00 uur mag duren.’’ Het podium mag wel al dinsdagavond worden opgebouwd.

Malieveld

Ook trekkers neerplanten op het Malieveld (zoals vorige keer ruimschoots gebeurde) is geen optie. “Dat kan het Malieveld nu echt niet hebben nadat het bij vorige demonstraties is kapotgereden en met het zicht op evenementen komend voorjaar,” zegt een woordvoerder van Staatsbosbeheer.

De eigenaar van het Malieveld praat later maandag nog met de organisatie van het boerenprotest. “Onze inzet zal zijn: geen trekkers op het Malieveld,” aldus Staatsbosbeheer.