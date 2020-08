Boeren voeren actie op Mediapark tegen veevoermaatregel Schouten

Carola Schouten. Beeld ANP

De ingang van het Mediapark wordt geblokkeerd omdat Landbouwminister Carola Schouten zondagavond te gast is bij het programma Zomergasten, aldus een woordvoerster van FDF, Sieta van Keimpema.

Zij laat weten dat het bestuur van Farmers Defence Force deze actie niet organiseert maar er wel achter staat. “Boeren willen gezien worden, dat ze niet akkoord gaan met de voermaatregel. Schouten heeft iets over de schutting gegooid en is gewoon op vakantie gegaan. Je ziet haar nergens. En nu gaat ze gewoon een uur bij Zomergasten zitten.”

Minister Schouten wil dat boeren per 1 september de hoeveelheid eiwit in veevoer verminderen, omdat dat veel stikstofuitstoot zou schelen. De boeren voeren eerder al actie om de veevoermaatregel van tafel te krijgen.

In een WhattsAppgroep van Farmers Defence Force wordt de aanwezigheid van Schouten in Zomergasten gehekeld. ‘Daar zit ze: de sluipmoordenaar van agrarisch Nederland’ staat er. En: ‘Foute fraudeur.’ ‘Zou ze gaan toegeven dat ze haar ministerie niet onder controle heeft? Zou ze gaan vertellen waarom er geen onderbouwing is voor haar veevoermaatregel? Zou ze gaan toegeven dat haar maatregelen helemaal niet voor “de natuur” zijn maar voor wegen- en huizenbouw?,’ is te lezen in de verklaring.

Een woordvoerster van de VPRO, de omroep van Zomergasten, zegt dat het in en bij de studio waar het programma wordt uitgezonden ‘rustig’ is. “We gaan gewoon.” Het programma is er niet voor bedoeld om nu de boeren aan tafel uit te nodigen, zegt ze desgevraagd.

In een verklaring stelt de omroep: “Op het bord van Schouten ligt de enorme hervorming van de agrarische sector. Hoe kijkt zij naar de impact van alle maatregelen op de sector en de mensen die er hun brood verdienen? Wat zijn de dilemma’s die op haar pad komen? Hoe gaat zij om met de spanning tussen duurzaamheid en de economie en tussen haar persoonlijke levensovertuiging en haar taak als minister? Janine Abbring is goed thuis in de duurzaamheid van ons voedsel en de landbouw. Aan haar de taak om de gedachtewereld van de minister bloot te leggen en te bevragen.”