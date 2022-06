Boeren roepen elkaar op maandag hele land plat te leggen: ‘Ga naar Schiphol, maar hou het netjes’

Boeren dumpen hooibalen en tractorbanden in de berm tijdens een protest op de A1. Beeld ANP

De oproep stelt dat de regering nog niet onder de indruk is van de acties die de agrarische sector de afgelopen dagen heeft gehouden. Als een soort ultimatum wordt 4 juli genoemd. ‘Tot deze tijd heeft onze regering de tijd om de plannen in de prullenbak te gooien'.

De boeren roepen op onder meer Schiphol, Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport, de Rotterdamse havens, alle distributiecentra voor levensmiddelen en alle grote vervuilers van Nederland te blokkeren. De luchthavens wachten verdere informatie af. Ze gaan in gesprek met de Koninklijke Marechaussee, die verantwoordelijk is voor de veiligheid en handhaving op de vliegvelden.

Wel gewend

Vervolgens is het aan de vliegvelden om passagiers te wijzen op mogelijke ongeregeldheden. Schiphol raadt reizigers aan zijn website in de gaten te houden. “Daar zetten we iets op als het protest bijvoorbeeld gevolgen heeft voor de verkeerssituatie, maar daar is het nu nog te vroeg voor,” laat een zegsman weten.

“We zijn wel wat gewend van eerdere demonstraties, maar dit is denk ik van een andere orde,” zegt een woordvoerder van het vliegveld van Rotterdam. “We gaan in overleg met de marechaussee voor wat we het beste kunnen doen. We zullen ons erop voorbereiden en daar hebben we nog een paar dagen voor.”

Supermarkten

Supermarkten roepen het kabinet op om tot een oplossing te komen met de boze boeren. Inmiddels dreigen boeren ook met blokkades bij distributiecentra van de supers. Directeur Marc Jansen van supermarktkoepel CBL vindt dat ‘onacceptabel’, zeker omdat de supermarkten helemaal geen partij zijn in het conflict.

De branchevoorman wijst erop dat boeren vorig jaar al eens distributiecentra probeerden plat te leggen. “Het kan niet weer gebeuren dat de voedselvoorziening zo in gevaar wordt gebracht,” zegt hij. “Alle mensen in Nederland zouden dan worden gedupeerd en voor de supermarkten zou er dan enorme schade zijn.”

Jansen vindt het vreemd dat een ‘radicale groep’ boeren de supers nu ‘in één adem noemt’ met bijvoorbeeld Schiphol of de Rotterdamse haven. “Dit is een discussie tussen de boeren en het kabinet. Wij zijn daar helemaal geen partij in.” Op de vraag wat de supers vinden van de manier waarop de boeren de afgelopen dagen actievoeren, wil Jansen geen antwoord geven.

De CBL-directeur zegt ook ervan uit te gaan dat de politie daadkrachtig zal optreden als er straks inderdaad actievoerders zijn die distributiecentra proberen te blokkeren. Op communicatiekanalen van de boeren gaat rond dat dit mogelijk maandag gaat gebeuren. Vorig jaar is volgens Jansen al met de politie afgesproken dat blokkades in zo’n situatie meteen door de autoriteiten worden opgeruimd.

Blokkade

Intussen vinden ook woensdag op meerdere plekken protestacties plaats door radicale groepen boeren en sympathisanten. In Zwolle rukten tientallen boeren op trekkers op naar het Provinciehuis, waar ze in gesprek gingen met gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher (SGP) van Landbouw & Natuur.

De provincies zijn nu aan zet om de komende maanden het dinsdag door de Tweede Kamer aangenomen stikstofbeleid van minister Christianne van der Wal uit te werken. De boeren in Zwolle boden een brief aan Ten Bolscher aan waarin het stikstofbeleid wordt afgekeurd. Eerder al gingen boeren langs tal van gemeentehuizen in de regio om eenzelfde brief aan burgemeesters aan te bieden.

Rond het huis van de stikstofminister geldt vanaf woensdag een noodverordening. Het gebied rond de woning is een ‘veiligheidsrisicogebied’. Dat betekent dat er onder meer preventief gefouilleerd mag worden. Aanleiding voor de maatregel zijn de uit de hand gelopen boerenacties rond het huis van de minister dinsdagavond. Boeren braken door een politieafzetting. De situatie bij het huis van de minister was zo onveilig dat agenten voor hun eigen veiligheid moesten kiezen. “De grenzen van openbare orde en veiligheid zijn met voeten getreden,” aldus de gemeente.