Boeren en bouwers voeren maandag actie bij opritten snelwegen

De boeren en bouwers gaan naast de weg staan, zodat het verkeer zo min mogelijk last heeft van de actie. Beeld ANP

Aanleiding van het ‘snelwegprotest’ is een gesprek tussen 13 boerenorganisaties, verenigd in het Landbouw Collectief en minister Schouten van Landbouw. Dit overleg vindt maandagmiddag plaats. “We willen de onderhandelingen over de aanpak van de stikstofcrisis steunen en tegelijkertijd een waarschuwing afgeven. Het is alweer een paar weken geleden dat iedereen ons in actieverband heeft gezien, maar het vuur is zeker niet gedoofd. Dat zullen we maandag laten zien, we staan nog steeds op scherp. Honderden leden door heel Nederland hebben zich aangemeld,” aldus Jeroen van Maanen van Farmers Defence Force, initiatiefnemer van de actie.

Grond In Verzet

De boeren krijgen steun van actiegroep Grond In Verzet, niet te verwarren met de gelijknamige stichting. “Wij zijn solidair met de boeren. Ook voor ons staat er door de stikstofcrisis veel op het spel en dat zullen we morgen laten zien,” aldus woordvoerder Jelco Beijer. Hij verwacht dat ongeveer honderd bouwers zich aansluiten.

Beijer waarschuwt alvast voor een nieuwe actie als de aanvullende kabinetsplannen die rond 1 december worden verwacht, niet in de smaak vallen bij bouwend Nederland. “Dan komt er een grote staking.’’ Woordvoerder Arnold Tuytel van Stichting Grond In Verzet laat weten niet betrokken te zijn bij het protest van maandag.

De boeren en minister Schouten praten vanaf 14.00 uur over het plan van aanpak dat vorige week door het Landbouw Collectief is gepresenteerd. Om de stikstofcrisis te bezweren, is het volgens het collectief onder meer nodig om koeien vaker in de wei te laten, minder eiwitrijk voer te geven en mest aan te lengen met water. De boeren willen dat de overheid bijna 3 miljard uittrekt om de maatregelen te betalen.

Saneren

Eerder maakte het kabinet al bekend dat de maximumsnelheid op snelwegen omlaag gaat. Ook wordt gesproken over het al dan niet verplicht saneren van boerenbedrijven die vlakbij natuurgebieden zitten. Ook het verplaatsen van natuurgebieden is een optie die bekeken wordt. Dat laatste leverde de afgelopen dagen ook een protestactie op: via Twitter deelden mensen onder de hashtag #mijnnatuurblijft massaal plekken die wat hen betreft beschermd moeten blijven.