Boeren demonstreren bij Tweede Kamer, Rutte noemt gevaarlijke acties onacceptabel

Boeren protesteren met tractoren bij het Kamergebouw, waar Kamerleden debatteren over de stikstofplannen van het kabinet. Beeld ANP

Waar protesterende boeren allemaal kunnen opduiken is onduidelijk. Langs de A12 bij Nieuwerbrug is dinsdag de eerste actie begonnen, daar staken boeren hooibalen in brand waardoor het verkeer gehinderd werd. Langs de A7 bij Wijdewormer was het ook raak. Verkeer op de A7 richting Hoorn kwam in de file bij knooppunt Zaandam. In de andere rijrichting begon de file bij Avenhorn. Rijkswaterstaat raadt weggebruikers aan extra alert te zijn, voldoende afstand te houden en rekening te houden met snelheidsverschillen.

Tweede Kamer

Farmers Defence Force-woordvoerster Sieta van Keimpema kondigde dinsdagochtend ook aan dat boeren naar de Tweede Kamer zouden gaan. Dinsdag wordt daar gestemd over moties die zijn ingediend tijdens het stikstofdebat vorige week in de Tweede Kamer. Rond 11.45 uur arriveerden de eerste tractoren er. Op de stoep voor een zijingang van de Tweede Kamer staan twee koeien en er staan tractoren.

Bij het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag is dinsdagochtend extra politie aanwezig. Er staan meerdere politiebusjes en -auto’s en ook zijn er ME-bussen rond het gebouw te zien.

‘Op 28 juni zullen we het halveren van de veestapel een gezicht gaan geven. Duidelijk maken voor welke keuzes boeren gezet worden door het misselijkmakende beleid van dit kabinet,’ zo staat in de verklaring die is ondertekend door ‘Boeren van Nederland’.

Ingrijpen aan politie

Premier Mark Rutte noemt het ‘onacceptabel’ als bij boerenprotesten gevaarlijke situaties ontstaan of politici worden geïntimideerd. Rutte reageerde op de demonstraties die boeren de afgelopen week overal in het land hebben gehouden en somde op welke uitwassen hij had gezien: “Een politieauto die door een trekker wordt aangereden, autobranden, hooibalen die in brand worden gestoken, intimidatie van bestuurders en het uitrijden van mest op snelwegen. Het is niet acceptabel in dit land om gevaarlijke situaties te laten ontstaan, niet onder het mom ‘we zijn aan het demonstreren dus het moet maar’.”

Premier Mark Rutte en minister Dilan Yesilgöz staan de pers te woord over de boerenprotesten. Beeld ANP

Rutte zei volledig te begrijpen dat boeren ‘ontzettend geschrokken zijn’ van de stikstofmaatregelen die het kabinet recent ontvouwde. “Ik begrijp dat zij uiting willen geven aan zorg. Dat mag ook. Mijn oproep is: doe dit binnen grenzen van de wet.”

Het is niet bekend hoeveel boeren al een boete hebben gekregen, maar volgens minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid is er ‘volop beboet’. “Er zijn mensen aangehouden, boetes uitgedeeld, er zijn trekkers in beslag genomen.” De VVD-bewindsvrouw stelde vorige week al dat boeren die de wet overtreden, daar niet mee wegkomen.

Het kabinet moet de maatregelen uitleggen en in gesprek gaan met de boeren, stelde de premier, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat maatregelen ‘noodzakelijk’ zijn. “Er zijn mensen die de feiten ontkennen, dat mag ook, maar is niet verstandig. Feit is dat bodem verzuurt, feit is dat als we niets doen het land uiteindelijk op slot gaat.” Wel vroeg hij om ‘denkkracht van onze agrarische ondernemers’. “Het is niet zo dat al deze maatregelen morgen worden ingevoerd. Het moet een gezamenlijk proces zijn.”

Transport en Logistiek Nederland (TLN) vindt het onacceptabel dat snelwegen worden geblokkeerd tijdens demonstraties en roept de boeren op zo snel mogelijk te stoppen. “Het kan niet de bedoeling zijn dat acties anderen in gevaar brengen of het werken onmogelijk maken,” aldus de transportorganisatie. Een file kost zo’n 200 euro per uur per vrachtwagen, becijferde econoom Henry Steenbergen van de Rabobank.

Farmers Defence Force vindt de demonstraties van de boeren door het hele land ‘geheel geoorloofd’. “We snappen dat mensen erg boos worden,”.

Een groep boeren blokkeert een grensovergang naar Duitsland op de A37. Beeld ANP