Boeren blokkeren distributiecentrum Jumbo in Breda

Boeren blokkeren met trekkers de ingang van een bevoorradingscentrum van Jumbo. Beeld VINCENT JANNINK/ANP

Rond 03.45 uur arriveerden de eerste boeren bij de Jumbo XXL aan de IABC in Breda. Beide in- en uitgangen zijn dichtgezet. Een van de boeren heeft tegen Omroep Brabant gezegd dat er ‘zeker honderd trekkers aanwezig zijn’. “Wij blijven hier staan totdat iemand naar buiten komt om met ons te praten”, aldus de boer. Volgens de demonstrant blijven de medewerkers van Jumbo vooralsnog binnen. De boeren zeggen dat ze alleen vrachtwagens tegenhouden en dat personenauto’s er gewoon langs kunnen.

Ook bij het Jumbo-distributiecentrum in Veghel kwamen maandagochtend trekkers bijeen. De politie was met vele eenheden aanwezig. Na overleg met agenten hebben de boeren het bedrijventerrein weer verlaten.

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel laat via een woordvoerder weten dat blokkades van distributiecentra onacceptabel zijn. “Met de kerstdrukte en het coronavirus is het compleet onacceptabel. Lege winkelschappen zorgen ervoor dat mensen op een ander moment terug moeten komen. Dat zorgt voor extra drukte en lange wachttijden in de supermarkt.”

Farmers Defense Force

De actiegroep Farmers Defence Force (FDF) zei zondag op de website dat het boeren afraadt om actie te voeren bij leden van het CBL, zoals Jumbo. “FDF wil niet dat demonstranten persoonlijk het risico lopen om door CBL of haar leden te worden aangesproken tot vergoeding van eventuele schade.” Woordvoerders van FDF en Agractie wisten maandagochtend niets af van de actie in Breda.

Het is de tweede keer binnen een paar dagen dat boeren protesteren bij de bevoorradingscentra van Jumbo. Vrijdag werden de hoofdingangen van het distributiecentrum in Veghel geblokkeerd. Met de protesten willen boeren afdwingen dat supermarkten een eerlijke prijs betalen voor hun producten. De actie was ook een reactie op het feit dat het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) het ultimatum van Farmers Defense Force (FD) over het keurmerk Farmer Friendly had laten verlopen. Het CBL, de koepelorganisatie van supermarkten, wil meer tijd om het keurmerk te kunnen beoordelen.