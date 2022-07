Boeren blokkeren distributiecentrum in Almere: ‘Onze boodschap zie je in de supermarkt’

Boeren hebben de toegang tot het distributiecentrum van Lidl in Almere geblokkeerd uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Beeld Robert Meerding/Brunopress

In Almere klinkt luid Oerend hard uit een zwarte muziekbox voor de ingang van het distributiecentrum van supermarktketen Lidl, waar zo’n zestig trekkers de ingang blokkeren. “Actievoeren zonder dat het schuurt, gaat niet,” zegt melkveehouder Jeroen van Maanen uit Zeewolde.

De boeren staan hier sinds 4 uur vannacht met trekkers en grote kiepwagens. Transportauto’s van de supermarkt komen het terrein onmogelijk nog op. Er hangen spandoeken op de voertuigen: ‘Met dit beleid raak ik mijn toekomst kwijt’, ‘Naai hoeren, geen boeren’ en ‘Boeren en burgers hand in hand, voor een duurzaam Nederland.’

Die burgers voelen de gevolgen van de blokkeeracties al snel in de supermarkt. Naast dit distributiecentrum van Lidl in Almere, zijn nog zo’n twintig Nederlandse distributiecentra van Jumbo, Albert Heijn, Lidl, Coop, Vomar en Plus geblokkeerd. Dat is de helft van alle verdeelpunten in Nederland. “Versproducten, zoals groenten, fruit en zuivel, worden meermalen per dag geleverd aan de supermarkten. Die worden dus direct getroffen door een blokkade. Op den duur gaat het leiden tot lege schappen leiden,” zegt een woordvoerder van het Centraal Bureau voor de Levensmiddelen (CBL), de brancheorganisatie van de supermarkten.

Tekort aan zuivel

Dat gebeurt al binnen een paar dagen, voorspelt Laurens Sloot, hoogleraar ondernemerschap in de detailhandel aan de Rijksuniversiteit Groningen. “Als boeren dit echt een week volhouden, zijn de supermarkten leeg.” Het heeft alles te maken met de nauwkeurig op elkaar aangesloten toeleveringsketen van de supermarkten, zegt Sloot. Supermarkten hebben nauwelijks speelruimte en een kleine verstoring in de bevoorradingsketen heeft direct gevolgen. “Niet alleen de supermarkt komt in de knel, maar ook alle toeleveranciers en uiteindelijk ook de boeren zelf. Het kan leiden tot een enorme kostenpost.” In meerdere supermarkten ontstond al een tekort aan zuivel.

En een week blokkeren, is precies wat deze boeren in Almere van plan zijn volgens melkveehouder Van Maanen, die ook bestuurslid is van de Nederlandse Melkveehouders en voormalig voorman van Farmers Defence Force. Boeren zitten in hun trekkers of liggen in het gras. Onderling is een schema gemaakt voor de protesten, want er moet ook gemolken worden. “De actiebereidheid is groot, en we hebben er de manschappen voor.”

Het is onduidelijk in hoeverre de acties gecoördineerd zijn, en er lijkt ook geen einddatum bepaald. “Het platleggen van de distributiecentra vandaag was puur een waarschuwing,” zeiden boeren Sanne Ezendam en Koos Cromwijk op een persconferentie die ze zelf georganiseerd hadden in Utrecht bij een distributiecentrum van Albert Heijn. Ze zeiden daar namens alle boeren van Nederland te spreken en bereid te zijn om de hele zomer door te gaan met acties.

Consumenten getroffen

Sjaak en Maria, melkveehouders uit Eemland, zijn sinds vanmorgen in Almere. “Niks doen is ook geen optie,” zegt Sjaak. Op de vraag of het niet erg is dat nu juist hun consumenten worden getroffen zegt hij: “Ze willen er ook weinig voor betalen. Ik ben hier ook voor de toekomst van mijn zoontje van negen jaar. Als mensen het echt zo erg vinden, dan moeten ze met ons meedoen. Dan vechten we samen tegen het kabinet.”

De grote protestactie werd voor het weekend al aangekondigd. Boeren zouden mogelijk Schiphol stilleggen, of anders de luchthavens van Eindhoven en Rotterdam of de haven van Rotterdam. Maar in plaats daarvan kozen boeren massaal voor de distributiecentra van de supermarkten. Daarmee blijken ze een gevoelig doelwit te hebben gekozen. Supermarktorganisatie CBL eist dat boeren stoppen met blokkeren en vraagt de politie desnoods om een einde te maken aan de boerenacties. Eventuele schade wil de organisatie mogelijk verhalen op de boeren. Dat kan in de miljoenen lopen. Het CBL vindt dat supermarkten geen partij zijn in het conflict over stikstof.

Appels, wafels en raketijsjes

Daar denken de boeren in Almere anders over. Van Maanen: “Iedereen in de keten hoort erbij. De voedselprijzen moeten omhoog.”

Een pluimveehouder uit Almere, die anoniem wil blijven, schaart zich achter die woorden. Terwijl appels, wafels en raketijsjes worden uitgedeeld, wijst hij naar het distributiecentrum. “Het is wat jullie willen,” zegt de boer met 80.0000 dieren. “Als jullie de helft minder dieren willen en twee keer zoveel vierkante meters per dier, dan moet daar wel voor betaald worden.” Hij gaat pas weg als de plannen van tafel zijn, bezweert hij.

Er wordt patat aangeleverd en een barbecue is onderweg. Deze boeren gaan voorlopig niet weg. “Onze boodschap zie je in de supermarkt,” zegt Van Maanen. “Als de plannen niet veranderen, zijn de schappen leeg.”