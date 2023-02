Boekwinkels brengen dichtbundel Pim Lammers extra onder de aandacht: ‘Wij steunen hem zonder meer’

Boekhandel Athenaeum. Beeld Kim van Dam/ANP

Het initiatief komt zowel van individuele winkels als de Koninklijke Boekverkopersbond (KBB). De KBB meldde donderdag dat vrijwel alle 1500 boekwinkels in Nederland meedoen aan de actie, door bijvoorbeeld het werk van Lammers op een prominente plek te etaleren en posters met zijn gedichten op te hangen. De actie wordt gesteund door boekenkoepel CPNB en de uitgever van de dichtbundel van Lammers, die ook het promotiemateriaal verzorgt.

De directe aanleiding is de herdruk van de dichtbundel Ik denk dat ik ontvoerd ben van Lammers. De vraag daarnaar is enorm toegenomen nadat Lammers zaterdag had gemeld dat hij doodsbedreigingen krijgt vanwege zijn rol in de aankomende Kinderboekenweek.

Steun in de rug

Onder meer Athenaeum Boekhandel, dat vijf vestigingen heeft in Amsterdam, zegt mee te doen met de actie. Een medewerker van de vestiging aan het Spui vertelt dat de boeken en een gedicht van Lammers al sinds dit weekend in de etalage liggen. “Daar is nu een poster bijgekomen, van een gedicht uit Ik denk dat ik ontvoerd ben. Dat hangt bij de deur, zodat mensen het zien als ze voorbij lopen. Zo proberen we hem een steun in de rug te geven.”

In boekwinkel Over het Water in de Van der Pekbuurt in Amsterdam-Noord werd deze week een gedicht van Lammers voorgedragen. “We zitten eraan te denken om dat wekelijks te doen, of zijn werk weer in de etalages te leggen,” zegt eigenaar Lot Douze.

“Ik vind het heel belangrijk dat we ons in deze tijd blijven uitspreken voor de vrijheid van meningsuiting. Dit gaat eigenlijk niet om Pim Lammers, ik hoop vooral dat hij de rust vindt om verder te schrijven. Het gaat om het feit dat mensen die zich niet goed informeren zo’n groot aandeel in de publieke opinie krijgen – en dat leidt zelfs tot doodsbedreigingen.”

Ook Bart Leemhuis van De Nieuwe Boekhandel in Bos en Lommer wil het werk van Lammers in de etalage leggen. “Want wij steunen hem zonder meer, zijn werk is uitstekend en de verdachtmakingen tegen hem zijn volkomen onterecht.”

Seksuele diversiteit

“Het is zonde dat deze ophef zo’n schaduw werpt op het werk van deze goede schrijver,” zegt een woordvoerder van de Amsterdamse Boekhandel in Buitenveldert, die het werk van Lammers al vóór de ophef in de etalage had liggen. “Hij kan op een luchtige, toegankelijke manier schrijven over heel lastige onderwerpen. Daar is hij redelijk uniek in.”

Lammers schreef onder meer het eerste Nederlandse kinderboek over transgender zijn en een kort verhaal voor volwassenen over seksueel misbruik van een tienerjongen. Dat laatste verhaal, De Trainer, vormde de aanleiding voor de hetze van afgelopen weken.

De Trainer gaat over ‘grooming’, het proces waarbij een dader het vertrouwen wint van iemand met misbruik als doel. Fragmenten van het verhaal werden vertoond in een artikel op de ultraconservatieve website reactionair.nl en daarna gedeeld op sociale media door onder meer zangeres Monique Smit en actrice en model Kim Feenstra.

De christelijke actiegroep Gezin in Gevaar, onderdeel van de radicaal-rechtse stichting Civitas Christiana, begon een petitie tegen Lammers als schrijver van het kinderboekenweekgedicht.

Lammers besloot zich terug te trekken omdat een gedicht schrijven hem ‘geen doodsbedreigingen waard is’. Hij heeft aangifte gedaan. Onder meer staatssecretaris van Cultuur Gunay Uslu, premier Mark Rutte en meerdere schrijvers hebben hun steun voor hem uitgesproken.

