Boek over Cruijff moet inlegvel met rectificatie krijgen

Het boek over Johan Cruijff, geschreven door journalist en schrijver Auke Kok, hoeft niet uit de handel gehaald te worden. Wel moet er een inlegvel met een rectificatie komen. Dat heeft de rechter vrijdagmiddag besloten tijdens een kort geding waarin Kok diep door het stof ging.

De Johan Cruyff Foundation wil het boek uit de handel halen, omdat het onwaar is dat de Foundation Cruijff jaarlijks een miljoen euro aan Cruijff betaalde, aldus de Foundation. Ook betekent de beschuldiging van Kok reputatieschade voor de Foundation, Cruijff en zijn familie, zo liet Foundation-bestuurslid Carole Thate geëmotioneerd weten.

De rechter heeft de zaak in overweging en komt vrijdagmiddag met een uitspraak in het kort geding.

Kok, die stevig aan de tand werd gevoeld door de rechter, betreurde de ophef. In de Amsterdamse rechtbank gaf Kok echter geen andere onderbouwing aan de beschuldiging dan dat hij zijn bronnen (vier in totaal) vertrouwde. Dat de zelfverrijking van Cruijff ten koste gehandicapten via de Spaanse Foundation zou plaatsvinden, zoals Kok vrijdagochtend liet optekenen in de Volkskrant, werd door de Nederlandse Foundation ook als onzin afgedaan.

Kok en Amstel Uitgevers probeerden de schade te beperken. Ze waren bereid akkoord te gaan met een inlegvel in het boek, waarin de passage werd rechtgezet. Ook zeiden ze te willen meewerken aan rectificatie. Er zijn al 65.000 exemplaren van het boek gedrukt. De schade kan in de tonnen lopen.

Kok erkende dat hij was gaan twijfelen aan de bewering. “Misschien is de betaling aan Cruijff verlopen via het ambassadeurschap bij de Postcodeloterij,” zei hij. Ook zei Kok dat z’n bewering over de Foundation voor hem niet opzienbarend was. “Het lag in de lijn van hoe Cruijff z’n hele leven heeft gehandeld: hij had oog voor minderbedeelden, maar vergat zichzelf niet als hij zich voor hen inspande.”

Waar draait het kort geding om? Het staat er bijna tussen neus en ­lippen door, op bladzijde 619 van de biografie van Auke Kok over Johan Cruijff. ‘Voor het gebruik van zijn naam en beeld ontving hij jaarlijks een miljoen euro van de Foundation.’ Een explosieve mededeling, die suggereert dat fraude plaatsvond bij de Johan Cruyff Foundation, want in de jaarrekeningen staat hierover niets. Daarin staat steeds dat de miljoenen die binnen komen voor het overgrote deel naar goede doelen gaan. Zo kwam in 2014 5,3 miljoen euro binnen, waarvan 4,7 miljoen werd uitgegeven aan liefdadigheidsprojecten. Een dikke 4 ton hield verband met het werven van gelden, een kleine ton was voor beheer en administratie en de resterende 155.000 euro belandde in een spaarpotje. De beschuldiging van een heimelijke geldstroom naar de privérekening van Cruijff raakt de foundation in het hart. Des te opmerkelijker dat Kok woensdag bij De Wereld Draait Door vertelde dat hij de beschuldiging niet vooraf had voorgelegd. Dat vond hij niet nodig, omdat hij drie goede bronnen had en de foundation medewerking aan de biografie had geweigerd. De voornaamste geldschieter van de Cruyff Foundation is de Nationale Postcode Loterij, die sinds 2010 meer dan 16 miljoen euro heeft overgemaakt. Een ingewijde vertelt Het Parool dat Cruijff daarnaast zelf een contract had met de Postcode Loterij waarin hij werd beloond voor het vergroten van de naamsbekendheid van de Foundation. Een woordvoerder van de Postcode Loterij wil niet ingaan op vragen hierover en verwijst naar de reactie van de Cruyff Foundation over de strikte scheiding tussen de financiën van de organisatie en de privéactiviteiten van Cruijff.