Boegbeeld Kick Out Zwarte Piet: ‘Ons demonstratierecht is in Staphorst niet beschermd’

Jerry Afriyie van actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) blikt terug op wat er zaterdag is gebeurd. “Wij hadden van tevoren goed overlegd met de lokale autoriteiten over deze demonstratie. Uit eerdere ervaringen, zoals met de blokkeerfriezen in 2017, wisten wij dat tegendemonstranten zouden proberen ons grondwettelijke recht op demonstratie te beperken.”

Zaterdagmiddag wilde Kick Out Zwarte Piet (KOZP) tijdens de sinterklaasintocht in Staphorst demonstreren ‘voor een inclusief sinterklaasfeest voor alle kinderen’. De demonstratie ging echter niet door, omdat auto’s en bussen van de demonstranten aan de rand van Staphorst, bij de afslag van de A28, werden tegengehouden door tegendemonstranten. Enkelen van die tegendemonstranten hadden zich zwart geschminkt. De groep gooide vuurwerk en eieren naar de auto’s van KOZP. Ook vernielden zij auto’s door onder meer de banden lek te steken.

Door het gewelddadige tegenprotest besloot burgemeester Jan ten Kate van Staphorst de demonstratie van Kick Out Zwarte Piet te verbieden. De demonstranten van Kick Out Zwarte Piet werden vervolgens terug begeleid naar Zwolle.

Geen veilige manier

De politie is haar beloftes om de demonstranten van KOZP te beschermen niet nagekomen, stelt Afriyie. “De relschoppers konden zich mobiliseren, zonder dat de politie ingreep. Terwijl de politie van tevoren met ons een route had uitgestippeld hoe wij op een veilige manier bij ons demonstratievak zouden kunnen komen. Dit had tot gevolg dat wij door honderden mensen werden opgewacht.”

Afriyie zegt dat de auto’s werden overgoten met brandstof en dat er vervolgens vuurwerk en fakkels naartoe zijn gegooid.

Laten we het feit dat zwarte piet racistisch is even buiten beschouwing laten. Dit gaat toch veels te ver, mensen?! Als dit je medestanders zijn die vreedzame burgers aanvallen, dan wordt het tijd dat je jezelf hardop afvraagt, sta ik wel aan de goede kant van de geschiedenis? pic.twitter.com/5dqZ618uMI — Jerry King Luther Afriyie (@TheRebelThePoet) 19 november 2022

‘Legitimering van geweld’

Het is niet de eerste keer dat de demonstraties van KOZP op gewelddadige wijze worden verhinderd. Het afgelopen decennium zijn er meerdere acties geweest om ervoor te zorgen dat tegenstanders van Zwarte Piet niet hun geluid konden laten horen. De gevaarlijke blokkeeractie op de A7 in 2017 is bekend, en in 2018 werden op meerdere plekken, waaronder in Eindhoven, eieren gegooid naar demonstranten.

Afriyie ziet een trend ontstaan rondom het geweld dat KOZP te verduren krijgt. “De bestraffing van geweldplegers blijft grotendeels uit. De blokkeerfriezen kregen een lage straf, ze hadden veel geld ingezameld om eventuele boetes te kunnen betalen. Hierdoor wordt potentieel geweld in de toekomst gelegitimeerd. Ook doordat politici het geweld, direct of indirect, blijven toedekken.”

Ook media spelen een rol in het legitimeren van geweld tegen KOZP, vindt Afriyie. “Kijk naar de nieuwskoppen over wat zaterdag in Staphorst is gebeurd. Er wordt geschreven over een ‘confrontatie’. Zo klinkt het alsof er twee gelijke partijen zijn. Maar dat is niet zo: wij willen ons demonstratierecht uitoefenen, ons grondwettelijk recht, en die mensen die ons opwachtten wilden dat met geweld tegen onze lichamen voorkomen.”

KOZP gaat zich op juridische stappen beraden. “De burgemeester van Staphorst heeft ons demonstratierecht niet beschermd, terwijl wij wel afspraken met hem hadden gemaakt. Daarom gaan we de klachtenprocedures bestuderen.”