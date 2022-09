Bodegraven wil dat Twitter complottweets over pedonetwerk wist

In het verleden plaatsten complotdenkers bloemen en actiebordjes op graven van mensen van wie zij denken dat ze 'vermoord door een satanistisch pedonetwerk' in Bodegraven. Beeld ANP/Robin Utrecht

De rechtbank bepaalde vorig jaar al dat complotdenkers Joost Knevel, Wouter Raatgever en Micha Kat moesten stoppen met het online verspreiden van ongefundeerde verhalen over een pedofielennetwerk in Bodegraven. De mannen riepen ook mensen op om actie te ondernemen, onder meer door bloemen te leggen op de gemeentelijke begraafplaats in Bodegraven bij graven van overleden kinderen. Dat zorgde voor veel onrust in de gemeente.

Raatgever en Knevel werden in juni van dit jaar bovendien veroordeeld tot maandenlange celstraffen voor onder meer opruiing, bedreiging en smaad. De twee stonden terecht voor onder meer het uiten van (doods)bedreigingen aan het adres van Jaap van Dissel, de directeur van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, premier Mark Rutte en een huisarts in Bodegraven, die volgens de mannen bij het netwerk betrokken zouden zijn.

Twee ton schadevergoeding

Kat is onlangs door Ierland aan Nederland uitgeleverd en zit nu in Nederland vast. Woensdag verschijnt hij voor de raadkamer van de rechtbank in Den Haag, die beslist over de verlenging van zijn voorarrest met maximaal drie maanden. Hij moet nog voorkomen voor zes gevallen van opruiing en bedreiging. Het drietal is onlangs ook veroordeeld tot het betalen van 200.000 euro schadevergoeding aan de gemeente Reeuwijk-Bodegraven.

Volgens de gemeente circuleren op Twitter nog steeds berichten over pedofiele misdrijven in Bodegraven-Reeuwijk waarvoor geen enkel bewijs bestaat. Om welke berichten het precies gaat, wil de gemeente nu niet zeggen.

Ook de advocaat van Twitter wil niet voor de zitting van vrijdag reageren. De gemeente eist in het kort geding dat alle tweets van Kat, Raatgever en Knevel met beschuldigingen over dergelijke misdrijven verwijderd worden en verwijderd blijven. Ook tweets waarin locaties van de vermeende misdrijven worden genoemd, zouden moeten worden verwijderd, net als oproepen om die locaties te bezoeken.