Boa: ‘We kunnen niet gaan zitten wachten tot een dode valt’

Beeld ANP

Om hun eisen kracht bij te zetten, overwegen de boa’s het werk neer te leggen of geen bonnen meer uit te schrijven. Dat laatste gebeurt nu al in Rotterdam.

Aanleiding voor de nieuwe onrust bij de boa’s is het geweldsincident van Hemelvaartsdag in IJmuiden, waar vier boa’s door een groep jongeren werden aangevallen. De jongeren werden aangesproken omdat ze van de pier sprongen, iets wat verboden is vanwege een vaargeul.

Toen bleek dat een van de jongeren zich niet kon identificeren, probeerde hij te vluchten, waarna de groep zich tegen de boa’s keerde. Die werden in het nauw gedreven, geschopt en geslagen. Dat resulteerde in een gebroken kaak, een hersenschudding en gezwollen gezichten. Een van de boa’s moest naar een ziekenhuis worden overgebracht.

Vanwege de mishandeling zijn ter plaatse al een 17-jarige jongen en een 17-jarig meisje uit IJmuiden aangehouden. Hun betrokkenheid bij het incident wordt nog onderzocht.

Stroperige besluitvorming

“Er zijn eigenlijk altijd incidenten, maar dit was extreem,” zegt Ruud Kuin, voorzitter van de Nederlandse Boa Bond (NBB). “Dit licht precies uit waarom er iets moet gebeuren. Boa’s hebben niks om zich mee te verdedigen. Ze kunnen niet anders dan zich uit de voeten maken.”

De vakbonden eisen al langer van de minister dat de 25.000 boa’s worden uitgerust met een wapenstok en pepperspray. Daarover zijn gesprekken gevoerd, maar nog zonder resultaat. De besluitvorming vinden ze stroperig en de top van de politie verzet zich.

Kuin: “Zij vinden dat het geweldsmonopolie bij hen ligt. Dat is onzin. Het ligt bij de overheid en die besteedt het uit aan de politie, militairen en aan boa’s. Ze zijn bang dat het hun lobby voor meer agenten dwarszit. Dan moet de politie zorgen dat ze het surveillerende werk zelf doet, maar dat kan ze begrijpelijkerwijs niet waarmaken. Daarom moeten ze ons beter uitrusten.”

Vorige maand vroeg de NBB minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) om extra middelen via een spoedprocedure te regelen. Aanleiding waren geweldsincidenten tijdens het paasweekeinde. “De verontwaardiging is groot,” zegt Kuin. “De telefoon staat roodgloeiend. Er moet nú iets gebeuren. We kunnen er niet op gaan zitten wachten tot de eerste dode valt. Elke dag is er één te veel.”

Korte lontjes

Uit een enquête van vakbond Boa ACP blijkt dat het aantal incidenten met boa’s sinds het begin van de coronacrisis 60 procent is toegenomen. Bij negen van de tien incidenten krijgen ze te maken met geweld. “Ze worden vernederd, geschopt, geslagen, bespuugd, in hun gezicht gehoest en uitgescholden,” zegt voorzitter ­Richard Gerrits. “Mensen hebben door de coronacrisis een korter lontje. Boa’s zijn een boksbal. Ze moeten kiezen tussen hun leven en hun werk doen. Uiteindelijk ga je voor je eigen leven als het penibel wordt.”

Boa ACP heeft minister Grapperhaus gisteren laten weten dat de maat vol is. De bond dreigt landelijk het werk neer te leggen als de bewindsman niet snel maatregelen neemt. “Waar de politie met van alles is uitgerust, moeten boa’s het met hun mond en blote handen doen. Als het zo doorgaat, houden we geen boa’s meer over omdat ze voor een ander vak kiezen.”

In Rotterdam schrijven boa’s uit protest al geen bonnen meer uit. Ze spreken mensen aan en als het uit de hand dreigt te lopen, schakelen ze de politie in. De twee vakbonden overlegden gisteren of deze actie naar meer steden wordt uitgebreid.