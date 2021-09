Boa-vakbonden willen 2500 tot 5000 extra boa's om coronabewijzen te controleren

Boa-vakbonden zeggen dat er veel extra boa's nodig zijn om te contoleren in de horeca. Beeld Guus Schoonewille

Boa’s zien de aanstaande verplichting om een QR-code te tonen in de horeca met grote scepsis aan. “Veel van onze leden vinden dat het coronabewijs in de horeca totaal niet te handhaven is,” zegt Richard Gerritsen, voorzitter van BOA ACP.

De 45 miljoen euro die het kabinet voor de naleving heeft uitgetrokken, noemt hij zwaar onvoldoende. “Inmiddels is duidelijk dat dat geld niet naar ons gaat, maar naar de horeca die daarmee particuliere beveiligers kan inhuren.”

Gerritsen wijst er op dat het naleven van coronaregels voorlopig nodig blijft. “Dat vergt tien tot twintig procent extra capaciteit van boa's.” BOA ACP stelt daarom dat er ook zoveel extra buitengewone opsporingsambtenaren moeten zijn. “Op 25.000 boa's heb je het dan over 2500 tot 5000 handhavers extra. Daar moeten nu afspraken over gemaakt worden. Dat hebben wij recent in een gesprek aan de minister laten weten.”

Steeds meer taken

De Nederlandse BOA Bond (NBB) wil eveneens meer buitengewone opsporingsambtenaren. “Zeker in de grote steden zijn te weinig boa's,” stelt voorman Ruud Kuin. “De politie komt handen tekort en is vooral bezig met het bestrijden van de georganiseerde misdaad.”

Boa’s krijgen er mede daardoor al steeds meer taken bij. “Zo loopt in Utrecht een pilot om ons fietsers te laten bekeuren voor lichte overtredingen als door rood fietsen of op de stoep rijden.”

Kuin beklemtoont dat boa's relatief eenvoudig op te leiden zijn. Veel mbo's hebben er opleidingen voor. ,,Het opleiden van boa's is een effectieve investering.” Wel kost het tijd, een opleiding duurt drie jaar.

In de tussentijd noemt de NBB het vooral belangrijk dat alle gemeenten het coronabewijs in de horeca op dezelfde wijze handhaven. “Het coronabewijs leidt tot veel emoties en weerstand in de samenleving,” stelt Kuin. “Dan is het extra belangrijk dat gemeenten er van Enschede tot Breda identiek mee omgaan. Dat vergemakkelijkt onze taak enorm.”

Eerst een waarschuwing

Die uniforme lijn zagen de boa-bonden tot nu toe nog niet. “Hoogstens lijkt het er op dat de grote steden terughoudend gaan controleren. Dat moet de lijn maar worden dan, we vinden dat het Veiligheidsberaad nu het voortouw moet nemen.”

Dat voortouw heeft het Veiligheidsberaad al lang genomen, stelt Hubert Bruls, voorzitter en burgemeester van Nijmegen. “We hebben afgelopen week met zijn allen een duidelijke handhavingslijn afgesproken.” Donderdagavond werden de afspraken over de handhaving via overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid geformaliseerd.

De officiële lijn is volgens Bruls dat gemeenten vanaf zaterdag steekproefsgewijs gaan controleren in de horeca. “Dat doen we uiteraard met name in gebieden met veel horeca. We zullen daarbij in eerste instantie coulant zijn en niet minutieus de nieuwe plicht gaan controleren.” Overtreders ontvangen in eerste instantie een waarschuwing.

Dwangsom

Bij herhaaldelijke overtredingen kan de driehoek (de gemeente, politie en OM) een last onder dwangsom van 2500 euro opleggen, die kan oplopen tot 10.000 euro. In het uiterste geval kan het betreffende etablissement gesloten worden.

Bruls beklemtoont met name bij evidente overtredingen en excessen snel in actie te zullen komen. “Als je als horecabaas expliciet aankondigt het coronabewijs niet te zullen controleren, dan sluiten we je zaak en mag je pas weer open als je alles op orde hebt. In ieder geval in Nijmegen, als burgemeester kan ik dan namelijk geen kant op.”

Duidelijk communiceren

De Nijmeegse burgemeester zegt zijn controleurs minder snel richting gewone restaurants te sturen, nu daar in tegenstelling tot feestcafés niet snel grote groepen in de rij staan.

“De komende dagen zal de nieuwe lijn duidelijk richting de horeca worden gecommuniceerd,” stelt Bruls. De voorzitter van het Veiligheidsberaad is positief over de naleving. “We zijn nu ruim een week verder en de emoties rond het coronabewijs zijn bij veel horecaondernemers geluwd.”

Hij wijst op het buitenland. “In Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk gebeurt dit ook en werkt het. Ik heb nog geen enkel argument gehoord waarom het hier niet zou werken. Ons dna is echt niet anders dan dat van inwoners van die landen.”

Anderhalve meter

Het Veiligheidsberaad meent dat boa's de regels effectief kunnen controleren. Bruls is content met de 45 miljoen van het kabinet voor de horeca. “Er vallen de nodige regels voor boa's weg: zo hoeven ze niet meer te controleren op hoe een zaak is ingericht en ook niet op de 1,5 meter.”

Inmiddels laten steeds meer burgemeesters weten de door Bruls benoemde lijn te voeren. Zo stelde burgemeester van Zoetermeer Michel Bezuijen tegen AD/Haagsche Courant niet meteen het bonnenboekje te zullen pakken, maar tegelijk echt weigerachtige ondernemers niet te sparen. Burgemeesters Femke Halsema (Amsterdam) en Henri Lenferink (Leiden) zeiden ook vooral bij excessen te handhaven. “We gaan echt niet de hele dag boa’s in een café posteren om te kijken hoe het gaat”, stelde Lenferink daarbij in de Volkskrant. Halsema legde woensdag in Het Parool uit dat ze wel degelijk, na een waarschuwing, zal laten optreden als horecazaken de regels aan hun laars lappen, met eventueel sluiting als resultaat.