‘Boa’s schrijven minder boetes uit na beelden bruiloft Grapperhaus’

Dat zegt voorzitter Richard Gerrits van de vakbond BOA ACP tegen de NOS.

Op de beelden was te zien dat de aanwezige gasten niet altijd 1,5 meter afstand van elkaar hielden. Daarvoor bood Grapperhaus publiekelijk zijn excuses aan. Ook maakte de minister naar eigen zeggen twee keer het bedrag van de coronaboete (390 euro) over aan het Rode Kruis.

De verontwaardiging bij burgers over de fout van Grapperhaus is groot, zegt Gerrits tegen de publieke nieuwsomroep. “Het begrip voor de coronaboete wordt steeds kleiner. En dat merkt de boa. Het is ingewikkeld om uit te leggen waarom mensen een coronaboete kunnen krijgen als de verantwoordelijke minister zich zelf niet aan de regels houdt.”

Volgens Gerrits heeft dit ertoe geleid dat boa’s minder streng zijn op handhaving van de coronamaatregelen. Ze laten het in soortgelijke situaties nu liever bij een waarschuwing. Ook zijn de handhavers volgens de vakbondvoorzitter zelf ook boos over de situatie. “Dit doet natuurlijk afbreuk aan onze geloofwaardigheid,” aldus Gerrits tegen de NOS. “Onze taak is om te handhaven, dan zou het helpen als de bewindspersoon het goede voorbeeld geeft.”

PvdA-partijleider Lodewijk Asscher reageert verbolgen op het nieuws dat boa’s hinder ondervinden in hun werk door de uitgelekte beelden van Grapperhaus’ bruiloft. ‘Wij willen dat premier Mark Rutte in een Kamerdebat komt uitleggen hoe hij het gezag van zijn kabinet wil herstellen,’ schrijft hij op Twitter.