BNNVara-directeur Kunzeler biedt excuses aan voor werkomstandigheden DWDD

BNNVara-directeur Suzanne Kunzeler hoopt ook op een publiekelijke spijtbetuiging van DWDD-presentator Matthijs van Nieuwkerk. Beeld Michel Schnater/BNNVARA

De spijtbetuiging was gericht aan ‘al die mensen, al die oud-collega’s, ook collega’s die nog steeds bij BNNVara werken, die hier jarenlang soms de dupe van zijn geworden’, ‘in angst hebben gewerkt’ en ‘dat leed hebben moeten ervaren’, zei Kunzeler.

De BNNVara-directeur gaf ook aan op een publiekelijke spijtbetuiging van presentator Matthijs van Nieuwkerk te hopen. “Voor ons was het altijd van groot belang dat hij zou erkennen dat hij over grenzen is gegaan en spijt zou betuigen.” Dat heeft de presentator in gesprekken met BNNVara wel gedaan, stelt de directeur, maar ze vindt het belangrijk dat hij dat ook doet ‘naar mensen wie het betreft’.

Kunzeler benadrukte dat ze vindt dat dit ook de omroep BNNVara aangaat. Ze noemt het grensoverschrijdende gedrag ‘verschrikkelijk’ en vindt het ‘niet normaal dat mensen in angst leven’.

Pijnlijk

BNNVara liet eerder al weten geschrokken te zijn. ‘Een aantal (oud-)collega’s geeft in niet mis te verstane woorden aan dat er over hun grenzen gegaan is,’ schreef de omroep in een verklaring. ‘De eindredactie en presentator hadden op hun gedrag aangesproken moeten worden. Dat dit destijds niet is gebeurd, is pijnlijk voor de (oud-)collega’s die dit aangaat.’

De Volkskrant sprak tientallen medewerkers van DWDD over de werkomstandigheden bij de succesvolle talkshow, waardoor tientallen mensen ziek uitvielen. Maandag werd bekend dat Matthijs van Nieuwkerk zijn werk bij BNNVara heeft neergelegd.