BN’ers sturen open brief aan muzieksector: ‘BOOS was heftig, maar voor ons niet verrassend’

Beeld uit de BOOS-aflevering met aantijgingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. Beeld ANP

Dat doen de zangeressen naar aanleiding van de aflevering van BOOS over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. In totaal ondertekenden 29 vrouwen de brief, onder wie Glennis Grace, Claudia de Breij, Aafke Romeijn, Esmée Denters en Hadewych Minis.

‘Vrijwel ieder van ons heeft een of meerdere verhalen te vertellen. Over de producer die ineens zijn lul tevoorschijn haalde, of de vijftien jaar oudere manager die een relatie met je aanging toen je achttien was,’ schrijven de vrouwen in de brief, die is gepubliceerd door muziekplatform 3voor12 van de VPRO. ‘De Boos-documentaire was heftig, maar voor ons niet verrassend. Wij wisten dit al. Onze psychologen en therapeuten wisten dit al.’

Machtsverhoudingen bestaan volgens de vrouwen overal, maar artiesten werken vaak ’s nachts en niet altijd op plekken met veel toezicht, zoals in ‘studio’s op industrieterreinen, schrijverskampen in de middle of nowhere, en chaotische backstages’. Juist op die plekken zonder toezicht vindt misbruik plaats, stellen de zangeressen. Slachtoffers delen verhalen niet altijd, omdat het bijvoorbeeld te pijnlijk is, het imago kan schaden, of zij niet worden geloofd. ‘De simpele waarheid is dat veel mannen dingen nog altijd eerder aannemen van andere mannen.’

Meldpunt

De zangeressen willen ‘een door de sector gesteund meldpunt, waar alle informatie over seksueel grensoverschrijdend gedrag verzameld kan worden en ook actie wordt ondernomen’. Maar ook dat er onafhankelijke vertrouwenspersonen komen en voorlichting voor vrouwen die net met hun zangcarrière beginnen. Tot slot hopen de schrijfsters ‘dat er aan mannen binnen de industrie trainingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag gegeven worden’. Dat is in elk geval een begin, sluiten de vrouwen hun brief af, zodat andere vrouwen niet hetzelfde mee hoeven te maken als zijzelf.

In de aflevering van het BNNVARA-programma BOOS kwamen verschillende vrouwen anoniem aan het woord, die zeggen te maken te hebben gekregen met seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. BOOS kreeg meldingen over bandleider Jeroen Rietbergen, een regisseur bij het programma en The Voice-coaches Ali B en Marco Borsato.