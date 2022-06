BN’ers en oud-voetballers niet meer te zien in gokreclames

BN'ers, zoals Donnie, zullen vanaf donderdag niet meer te zien zijn in gokreclames. Beeld TBWA\NEBOKO

Het is de eerste maatregel sinds de online gokmarkt in oktober 2021 openging, maar vermoedelijk is het niet de laatste. Minister Frank Weerwind (Rechtsbescherming) werkt aan een plan om ongerichte gokreclames op tv en social media helemaal te verbieden.

Het bannen van BN’ers en oud-sporters uit reclames is dus vooral een eerste stap. Maar wel een noodzakelijke, vindt Weerwind. De inzet van bekende mensen zou het (online) gokken normaliseren en maakt het voor sommige mensen lastiger om de risico’s in te schatten.

Ajax en Unibet

De afgelopen jaren waren onder anderen de rapper Donnie en de oud-voetballers Wesley Sneijder, Andy van der Meijde en Sjaak Swart te zien in gokreclames.

De nieuwe regels betekenen overigens niet dat sporters helemaal geen reclame meer zullen maken voor (online) gokken. Zo sloot Ajax afgelopen maand een sponsordeal met Unibet, een deal die door supporters kritisch werd ontvangen.

