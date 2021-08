Blokker gaat flitsbezorgen: in sneltreinvaart de koekenpan in huis

Blokker oefende afgelopen kerst al met bezorging op dezelfde dag door het eigen personeel, dat vanwege de lockdown niet in de winkels kon werken. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Sinds dit voorjaar wordt Nederland overspoeld met flitsbezorgers als Gorillas, Getir en Flink die beloven boodschappen binnen tien tot twintig minuten aan de deur te brengen. Het gaat daarbij om levensmiddelen en supermarktwaar, alhoewel aanbieders als Getir en Zapp ook producten als telefoonopladers of condooms langsbrengen.

Blokker voegt daar straks huishoudartikelen, badkamerspullen, speelgoed en keukeninventaris aan toe. De komende twee maanden houdt het eerst een proef met bezorging per fiets in Amsterdam, Amstelveen, Den Haag en Utrecht, daarna in nog eens 35 steden. “Flitsbezorging geldt voor deze proef nog niet,” zegt een woordvoerder van Mirage Retail, het moederbedrijf van Blokker. “Dat komt in de volgende stap, over twee maanden.”

Online bestellingen worden direct doorgestuurd naar een van de Blokkervestigingen, daar klaargezet waarna fietskoeriers van Packaly ze ophalen en aan de deur bezorgen. Boven de 40 euro is dat gratis, daaronder kost het 6 euro.

Strijkplank

Het gaat daarbij om het hele winkelassortiment, tenzij spullen te groot zijn om op een fiets te vervoeren, zoals strijkplanken of droogrekken. Later willen Blokker en Packaly ook grotere bestellingen bezorgen met elektrische bakfietsen. Artikelen die niet in de winkels aanwezig zijn, worden regulier bezorgd.

Blokker oefende afgelopen kerst al met bezorging op dezelfde dag – door het eigen personeel, dat vanwege de coronalockdown niet in de winkels kon werken – toen reguliere pakjesbezorgers het zo druk hadden dat bestellingen in het gedrang kwamen. “Dat vonden we al heel leuk,” zegt Axel Dekker van Packaly, “en we hebben onze hulp aangeboden. Zo zijn we met elkaar in gesprek gekomen.”

Packaly bezorgt al onder meer sportartikelen van Decathlon en badkamerbenodigdheden van het Britse Lush; desgewenst binnen drie kwartier. Voor Samsung worden reparatietelefoons gehaald en gebracht. “Die expresleveringen trekken echt aan,” zegt Dekker. “We zien de afgelopen twaalf maanden, na de tweede golf corona, echte groei. Die hele flitsbezorgingsmarkt explodeert.”

Ook supermarktketen Jumbo gaf dit voorjaar al aan te kijken naar flitsbezorging. En maaltijdbezorger Thuisbezorgd overweegt ook boodschappen te gaan leveren. Packaly is volgens Dekker in gesprek met een aantal supermarkten over flitsbezorging. “Die beginnen ook na te denken wat ze eraan moeten doen.” Er is wel een verschil met bedrijven als Gorillas en Getir. “Wij doen alleen vervoer. Wij gaan geen producten managen zoals flitsbezorgers doen.”

“Flitsbezorgen gaat tot nu vooral om boodschappen,” zegt econoom Gerarda Westerhuis van ABN Amro. Uit onderzoek dat de bank deed onder consumenten, blijkt dat de animo om thuis te laten bezorgen – of dat nu warme maaltijden of boodschappen zijn – een blijvertje is. “De consument wil het graag vanuit gemak en tijdgebrek.”

Keerzijde

Die snelheid heeft een keerzijde, zegt Westerhuis. “Mensen willen binnen twintig tot dertig minuten bezorgd krijgen, maar maken zich zorgen over drukte die daardoor ontstaat op straat. Meer dan de helft van de mensen maakt zich zorgen over de veiligheid. Vooral vanwege de grote aantallen bezorgers; maaltijden, boodschappen, pakketten. Dat bij elkaar levert onrust op.”

Ook de politiek maakt zich zorgen. De Amsterdamse gemeenteraad laat momenteel onderzoek doen naar de verkeersveiligheid en overlast bij vestigingen van flitsbezorgers. “De veiligheid ligt zeker onder vuur,” zegt Axel Dekker van Packaly. “Het probleem ligt vooral bij de flitsbezorgers. Tien minuten bezorgtijd is niet veel. Bij ons is de rush wat minder.”

“Er moet zeker wat worden gedaan, vanuit bezorgers en vanuit gemeentes. We hebben al met de gemeente Utrecht gesproken over de veiligheid van koeriers. Wij bieden training en advies aan, maar dit moet met meer bedrijven worden opgepikt. Anders ben je in je eentje bezig.”