Blokker en Nespresso hervatten oorlog om het koffiecupje

Beeld Getty

Van hoge hoed tot bolhoed: het koffiecupje van Nespresso groeit op. De Zwitserse koffiegigant introduceert eind deze maand bolle capsules die in nieuwe koffiemachines passen: Vertuo.

Een nieuw ontwerp is nodig, zegt Nespressotopman Daniel Schneider, omdat de Vertuomachines met een nieuwe zetmethode naast espresso’s ook grote mokken koffie tappen – tot wel 440 milliliter. Dat vergt meer gemalen koffie dan in de traditionele cups past.

Concurrentie

Maar Nespresso snijdt zo ook de welig tierende concurrentie de pas af. Supermarkten, warenhuizen en zelfs bouwmarkten grossieren in klooncups voor Nespressomachines sinds de Zwitsers in 2013 jaren na jaren juridisch getrouwtrek hun alleenheerschappij moesten opgeven.

De nieuwe Vertuomachines en benodigde cups zijn daarentegen duchtig beschermd met exclusieve patenten die voorkomen dat ze nagemaakt worden. “Dat geldt tot 2030, daarna zien we wel,” zegt Schneider zelfverzekerd. Zowel machines (179 tot 199 euro per stuk) als cups (tussen de 4,50 en 7 euro per tien) zijn duurder dan de reguliere apparaten en capsules.

Blokkermachine

Dat die concurrentie steeds opdringerig wordt, is woensdag te zien in de Blokkerfolder. De huishoudketen komt met zijn eigen cupjeszetter die traditionele Nespressocups – en de vele klonen – slikt. “Koffie en Blokker horen bij elkaar,” zegt Michiel Witteveen van eigenaar Mirage Retail. “We zijn marktleider in koffiezetters. De koffiedruppelaar ís Blokker. Maar het cupje wordt steeds belangrijker. Wij moeten daar onze rol pakken.”

Dat de strijd om de koffiedrinker oplaait, is geen wonder. Nederlanders zijn de afgelopen vijf jaar weliswaar 8 procent minder koffie gaan drinken, de inhoud van de kop wordt steeds duurder. Alleen al voor koffie thuis gaven we volgens marktonderzoeker Nielsen vorig jaar 800 miljoen euro uit tegen 620 miljoen in 2010.

Terwijl de verkoop van Senseokoffiepads (-10 procent) en gemalen koffie (-13 procent) daalde, steeg de cupjesverkoop in die periode 127 procent. Vorig jaar kwam ruim 20 procent van de koffie die we thuis dronken uit cups, die van Nespresso voorop.

De Blokkermachine kost met 60 euro beduidend minder dan vergelijkbare apparaten van de marktleider. “We willen iedereen bereiken: de klant met een wat kleinere portemonnee die cupjes koopt bij Lidl of de consument die naar de Nespressowinkel loopt.”

Dat Blokker en Nespresso in de pas lopen met hun nieuwe introducties is volgens beide bedrijven toeval. Concurrentie is volgens Schneider van Nespresso ook niet de belangrijkste drijfveer voor de introductie van Vertuo. “Het is een mix van oorzaken. Natuurlijk speelt concurrentie een rol, zowel op het gebied van cups als van machines.”

Starbuckscultuur

“Maar de aanleiding ligt vooral in nieuwe koffietrends. De motivatie om koffie te drinken is sterk veranderd. Koffie is speelser geworden, met toevoegingen en verschillende melanges. De Starbuckscultuur heeft veel teweeggebracht. Jongeren starten daardoor eerder met koffie drinken dan vorige generaties. En de koffieconsumptie thuis verandert, zeker in coronatijden. Er worden over de hele dag verschillende soorten en formaten koffie gedronken.”

Nespresso ziet Vertuo vooral als ‘voor erbij’. “In Nederlandse huishoudens staat gemiddeld 1,5 koffiemachine,” zegt de Zwitser. “Vertuo is een aanvulling, geen vervanging van de bestaande machines. De keuze is aan de klant.”

Koffieoorlog: links de nieuwe koffiezetter Vertuo van Nespresso met een nieuw model cupje, rechts de cupjesmachine die Blokker woensdag lanceert. Beeld Nespresso/Blokker