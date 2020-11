Blok haalt brexitbeest weer van zolder: ‘Wacht niet met voorbereiden’

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken heeft zijn profielfoto op twitter aangepast. Daarop is nu ook het brexitbeest te zien. Beeld Ministerie van Buitenlandse Zaken

Blok lanceerde donderdagochtend een filmpje waarop te zien is dat ‘Brexie’ wakker wordt en uit zijn bedje stapt. Na een full English breakfast met eieren, bacon, worstjes, bonen én thee met melk springt hij onder de douche, trekt een T-shirt met ‘brexit’ erop aan en gaat de deur uit.

Toen de brexit op 1 januari 2020 een feit was, zei Blok in een interview met deze site dat het blauwe brexitkarater, zoals het beest officieel wordt genoemd, ‘bij de kerstversiering op zolder gaat’. “Maar als het nodig is, halen we ’m daar weer van af.” Dat moment is nu aangebroken, zegt Blok. “Hij is inderdaad weer terug en zijn boodschap is duidelijk: wacht niet met voorbereiden, want over ruim een maand wordt de relatie met het Verenigd Koninkrijk hoe dan ook anders.”

Onderzoek

Uit het periodieke brexitonderzoek dat het kabinet door bureau Kantar laat uitvoeren, blijkt dat een derde van de Nederlandse bedrijven wacht op de gevolgen van de brexit voor zij maatregelen nemen. Onverstandig, vindt ook minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel). “Ik kan me voorstellen dat veel bedrijven, ook vanwege corona, met andere zaken bezig zijn. Maar de brexit is een realiteit. Veel is nog onzeker. Maar onderschat niet dat er op 1 januari een andere werkelijkheid aanbreekt.” Kaag roept bedrijven op niet te wachten met hun voorbereidingen.

Aan het onderzoek deden 572 bedrijven mee die direct of indirect zakendoen met het Verenigd Koninkrijk. Zij krijgen op 1 januari hoe dan ook te maken met formaliteiten aan de grens en nieuwe regels. Welke dat zijn, is afhankelijk van de vraag of de overgebleven EU-lidstaten en het Verenigd Koninkrijk een deal bereiken.

Iets minder dan de helft van de bedrijven stelt in het Kantaronderzoek ‘redelijk tot zeer goed’ op de hoogte te zijn van de brexit. Bij het vorige onderzoek, in april van dit jaar, was dat percentage bijna hetzelfde. Ook het aantal bedrijven dat zich zegt te hebben voorbereid op de gevolgen van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU is met 57 procent nagenoeg gelijk gebleven.

Deal

Bedrijven die niet direct zaken doen met het land, maar bijvoorbeeld Britse toeleveranciers heeft, bereiden zich niet voor. Een kleine 75 procent van die ondernemers denkt niet dat brexit gevolgen heeft voor hun bedrijf. De meeste bedrijven (54 procent) hopen dat de EU en het Verenigd Koninkrijk alsnog een deal bereiken. Een kwart van de bedrijven verwacht geen akkoord.

Het brexitbeest debuteerde in februari 2019 in een reclamecampagne die bedrijven erop attendeerde zich voor te bereiden op de brexit. Het beest zorgde in binnen- en buitenland voor hilariteit. De Britten noemde het beest de brexitmuppet. Begin oktober riep D66 de minister al op om het brexitbeest weer van stal te halen.