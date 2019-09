Blok botst met Kamer over mensenrechten China

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken bij het notaoverleg over de relatie tussen Nederland en China. Beeld ANP

Tijdens een Kamerdebat over de Chinanota van het kabinet troffen Blok en minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel een kritische Kamer. Die sprak over een ‘niksige’ nota, aldus PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen, en ‘een lege huls’, volgens D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. Vooral het deel over mensenrechten in het communistische land moest het ontgelden. Eerder hadden coalitiepartijen CDA, D66 en ChristenUnie al gesteld dat er in de nota te weinig aandacht wordt besteed aan de belabberde staat van de mensenrechten in het land.

Zo werd bij een hoorzitting over het onderwerp al door experts verwonderd geconstateerd dat ‘Tibet’ nergens in de nota voorkwam. Ook vindt de Kamer dat er te weinig aandacht is voor strafkampen voor Oeigoeren, de behandeling van christenen en leden van de Falung Gong-beweging.

Maar Blok is geenszins van plan aan zijn ‘notitie’ te tornen. Hij wil liever met concrete acties de mensenrechten onder de aandacht blijven brengen, bijvoorbeeld door bij bezoeken aan China altijd ook een kerk aan te doen. “Om nu een aantal maanden na het verschijnen van een notitie nu de notitie te gaan herschrijven, is huiswerk voor ambtenaren,” aldus Blok.

CDA’er Martijn van Helvert, die Blok als eerste Kamerlid om een nieuwe versie van het mensenrechtenhoofdstuk vroeg, noemde het ‘geen mooi debat’. “Minister Blok luistert niet wat de Kamer zegt over mensenrechten.” Hij stelde dat de Kamer ‘dan maar zelf het initiatief’ moest nemen om het hoofdstuk te herschrijven. Dat plan oogstte ruim bijval. Alleen zijn eigen partij, de VVD, bleef Blok steunen.

De Kamer had meer kritiek op de inhoud van de nota. Zo vond Sjoerdsma dat vooral de economische kansen werden uitgelicht en dat er te weinig oog was voor het risico om zaken te doen met van het land, dat bekend staat om bedrijfsspionage. “Een groot gevaar voor het verdienvermogen van Nederland,” stelde de D66'er.

GroenLinks-Kamerlid Bram van Ojik zei teleurgesteld te zijn. “Ons was een strategie beloofd en we kregen een nota.” Daarin zit verschil, zegt hij: “Een strategie betekent dat je keuzes maakt, die soms ongemakkelijk zijn. Als je voluit kiest voor mensenrechten, dan betekent dat een risico voor de handel. Als je kiest voor niet-Chinees 5G, dan kan dat betekenen dat de invoering van 5G wat vertraging oploopt. Die keuzes worden niet gemaakt.”