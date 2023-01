Bloemenveiling FloraHolland stelde werknemers jarenlang bloot aan asbest

Bloemen en planten in de veilinghal van Royal FloraHolland. Beeld ANP

Als een van de medewerkers ziek wordt zal het bedrijf met een schadevergoeding moeten komen. Dat kan nog wel lang duren, want een asbestgerelateerde ziekte openbaart zich soms pas na dertig tot veertig jaar. “Maar mocht zich dat voordoen, dan staat nu op voorhand vast dat er blootstelling is geweest,” zegt bestuurder Jeroen Brandenburg van vakbond FNV.

Het Bureau Beroepsziekten van FNV had de zaak aangespannen namens ongeveer vijftien medewerkers, omdat het beheer en onderhoud van de FloraHolland-locaties een aantal jaar geleden overging naar vastgoedbedrijf CBRE. De uitspraak voorkomt volgens Brandenburg dat mensen die ziek worden later nog ingewikkelde juridische procedures moeten aanspannen voor een compensatie.

Onbeschermd

In het vonnis wijst de rechter erop dat FloraHolland al in 1990 wist dat er asbesthoudend materiaal in het gebouw aanwezig was. Maar uit verklaringen bleek dat het bedrijf pas rond 2009 is gaan waarschuwen en instructies heeft gegeven aan het personeel over hoe daarmee om te gaan. Volgens FNV wordt hetzelfde werk, dat jarenlang onbeschermd gebeurde, tegenwoordig alleen gedaan als medewerkers speciale beschermende pakken dragen.

Een woordvoerder van FloraHolland zei dinsdagavond niet direct te kunnen reageren. De onderneming heeft nog de mogelijkheid om in beroep te gaan.

