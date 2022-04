Blinde zanger Stevie Wonder kan dankzij Nederlandse uitvinding zijn sleutels terugvinden en recepten ‘lezen’

Medewerkers van Envsion met Stevie Wonder, vooraan ceo Karthik Mahadevan. Beeld Envision

De Amerikaanse zanger oefent in zijn huis met een ‘slimme’ bril, die cadeau is gedaan door Delftse uitvinders die er de markt mee willen bestormen. De Delftenaren troffen hem op een beurs in Los Angeles waar techbedrijven de door hen ontwikkelde hulpmiddelen voor gehandicapten tonen. Tot hun grote verrassing kwam Stevie Wonder plots bij hun kraampje kijken. “Hij bleef bij onze stand staan, waarna we hem een rondleiding op onze app gaven. Hij bleef anderhalf uur en wilde alles weten,” zegt cmo Vanessa Vigar van Envision, de start-up die de app en bril ontwikkelde.

De aan de TU Delft afgestudeerde ontwikkelaars van de app, die blinden en slechtzienden via spraak uitlegt hoe hun omgeving eruitziet, presenteerden hun vinding op de jaarlijkse beurs (CSUN 2022). “Stevie Wonder bleek elk jaar naar deze beurs te gaan en was heel geïnteresseerd in ons product. We hebben hem in een afgezonderde ruimte een rondleiding gegeven over wat deze app blinden en slechtzienden te bieden heeft. Hij was heel enthousiast.”

Vanessa Vigar hoopt dat hij de app een positieve beoordeling geeft. “We hebben hem ook de slimme bril gegeven. Hij heeft beloofd dat we hem binnenkort mogen bellen over zijn ervaringen. We zijn heel benieuwd.”

Onafhankelijker

De ontwikkeling van Envision begon op de TU Delft, als scriptie van Karthik Mahadevan, die inmiddels de ceo is. Mahadevan kwam in 2015 vanuit India naar Nederland om een master industrieel ontwerpen te volgen. Toen hij tijdens een vakantie werd uitgenodigd om op een blindenschool te vertellen over zijn vak, vroeg hij de studenten na afloop: welke problemen zouden jullie oplossen als jullie ontwerpers waren? Uit vrijwel alle antwoorden bleek dat ze vooral onafhankelijker wilden zijn in het dagelijkse leven.

Soulzanger Stevie Wonder test de slimme bril Beeld Envision

Hierdoor geïnspireerd ontwikkelde hij een app die via kunstmatige intelligentie objecten kan herkennen en die vervolgens benoemt. Maar hij kan ook de tekst op een etiket of een dienstregeling van de bus lezen en die omzetten in spraak. Door foto’s van vrienden te uploaden kan de app ook mensen herkennen. De slechtziende kan daarnaast een ‘ally’ (bondgenoot) aanstellen. Deze kan op verzoek door de camera van een slimme bril meekijken en uitleggen wat er te zien is. Deze bril is onlangs door de start-up samen met Google Glass ontwikkeld.

Het bedrijfje groeit in vliegende vaart. De eerste versie van de app was in 2018 beschikbaar. Nu zijn er ruim 50.000 gebruikers, behalve in Nederland ook in de Verenigde Staten, Japan en Duitsland. Envision heeft zelf twee blinde mensen en één slechtziende in dienst. “Omdat we hier weten hoe moeilijk deze mensen het op de arbeidsmarkt hebben,” legt Vanessa Vigar uit. “Zelf heb ik een genetische oogziekte waardoor ik maar 40 procent kan zien.”

Vanessa Vigar, de cmo van Envision, heeft zelf een genetische oogziekte waardoor ze maar 40 procent kan zien. Beeld Envision

Gebruiker van de Envision app en bril, Miriam Karlsson (32), is al sinds haar kleutertijd volledig blind. Zij heeft de bril en app nu een half jaar en die geven haar meer onafhankelijkheid.

“Ik kan bijvoorbeeld zelf mijn post doornemen. En als ik boodschappen ga doen, kan ik de ingrediënten van een product laten voorlezen. Ik kan ook grotere teksten scannen en die doorsturen naar mijn computer, zodat ik het in braille kan lezen. En als ik mijn sleutels of telefoon niet kan vinden, kan ik met de bril door de kamer lopen en de opdracht geven mijn sleutels te zoeken. Ik heb ook twee bondgenoten aangesteld, die ik kan bellen als ik in een situatie zit die ik niet goed kan beoordelen. Dat zijn mijn schoonmoeder en mijn vader – die overigens in Zweden woont, maar mij ook van daaruit soms helpt.”