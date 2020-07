Blijkt Engelstalig onderwijs nu toch echt nadelig voor studieresultaten?

Nederlandse studenten halen beduidend slechtere resultaten wanneer ze een opleiding in het Engels volgen, zo blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit. Toch herkennen Amsterdamse universiteiten zich niet in het beeld.

Al langer stuit de ‘verengelsing’ van het Nederlandse onderwijs op veel kritiek. Vorig jaar nog uitte een grote groep prominenten in een brief aan de Tweede Kamer zorgen over de ‘verwaarlozing’ van het Nederlands aan de universiteiten. Dat zou ‘het hele stelsel van publiek bekostigd onderwijs’ ondergraven.

Nu lijkt het erop dat deze zorgen terecht zijn. Wetenschappers van de Radboud Universiteit deden in samenwerking met de International Max Planck Research School for Language Sciences onderzoek onder 614 eerstejaars psychologiestudenten naar de invloed van de opleidingstaal op hun studiesucces.

In Nijmegen kunnen studenten kiezen tussen een Nederlands- of Engelstalige versie van de studie psychologie. Met uitzondering van de opleidingstaal, is deze studie identiek. De onderzoekers analyseerden de studieresultaten van deze studenten.

Lager gemiddelde

Hieruit bleek dat Nederlandse studenten die de studie in het Engels volgden slechter presteerden dan studenten die dezelfde vakken in het Nederlands deden. Zo scoorde die eerste groep gemiddeld een 6.7, terwijl de andere groep gemiddeld een 7.2 behaalde.

De onderzoekers vermoeden dat studenten die de vakken in hun eigen taal volgen, beter in staat zijn de stof te begrijpen en op te slaan. Ook is het mogelijk dat de kwaliteit van de Engelstalige studie minder is.

Kritiek

Van de bachelors aan Nederlandse universiteiten is ongeveer 20 procent Engelstalig, van de masteropleidingen is dat zo’n 70 procent. In 2018 waarschuwde Annette de Groot, emeritus hoogleraar experimentele taalpsychologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), dat Nederlandse studenten door de verengelsing een deel van hun uitdrukkingsvermogen inruilen en zo hun denkvermogen wordt belemmerd.

Zo zou een doorsnee Nederlandse student die aan een volledig Engelstalige opleiding begint, beschikken over 40 procent minder woorden dan iemand die dezelfde opleiding in het Nederlands volgt.

UvA merkt ‘geen verschil’

Ingmar Visser, directeur van het College of Psychology aan de UvA, herkent zich niet in de resultaten van het Nijmeegse onderzoek. Sinds studiejaar 2018/2019 kunnen psychologiestudenten van de UvA meedoen aan een soortgelijk programma. Alle hoorcolleges zijn in het Engels, maar studenten kunnen kiezen tussen Nederlands- of Engelstalige werkgroepen.

Visser heeft de studieresultaten van de studenten van dat eerste jaar vergeleken met de jaren ervoor en ziet eigenlijk geen verschil. “Dit heeft niet geleid tot een daling van de studieprestaties van de Nederlandse studenten, eerder het tegendeel,” vertelt Visser. Bovendien reageren de meeste studenten enthousiast op het tweetalige onderwijs. “Studenten worden geïnspireerd door de werkhouding van internationale studenten. Die zijn namelijk vaak iets gemotiveerder.”

Ook VU herkent zich er niet in

Ook de Vrije Universiteit (VU) herkent zich ‘niet direct in de resultaten’ van het onderzoek van de Radboud Universiteit. “Omdat iedere universiteit zo haar eigen regionale, nationale en internationale dynamiek kent per opleiding, zal dit beeld per universiteit ook verschillen,” aldus een woordvoerder.

“Wij vinden het juist een toegevoegde waarde dat er een diverse internationale groep studenten studeert aan de VU.” Op deze manier zouden studenten ‘internationale en interculturele competenties, kennis en vaardigheden’ ontwikkelen.

LSVb ‘herkent de signalen’

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) heeft niets tegen Engelstalig onderwijs. “Maar soms vraag je je echt af waarom een bepaalde opleiding in het Engels wordt gegeven,” zegt voorzitter Lyle Muns. “Wat is het doel?”

Volgens Muns lijkt het soms alsof instellingen op deze manier vooral internationale studenten willen lokken, maar niet echt bezig zijn met de meerwaarde voor de Nederlandse student. “Vaak zoeken studenten toch gewoon in Nederland een baan na de studie.”

Muns wijst er bovendien op dat opleidingen op deze manier studenten uitsluiten die minder goed Engels spreken. “Niet iedereen heeft het van huis uit meegekregen.” En dan heeft hij het nog niet eens gehad over het niveau Engels dat veel docenten spreken. “Ze doen vaak ontzettend hun best, maar het is toch vaak minder.”