Blijft KLM echt zo zelfstandig als Benjamin Smith zegt?

Geen machtsgreep, geen graai in de kas. KLM blijft zo zelfstandig als de Nederlandse dochter nu is, zegt topman Benjamin Smith van Air France-KLM. Maar is dat echt zo?

1. Wat is er aan de hand?

Na de felle machtsstrijd tussen de nieuwe topman Benjamin Smith en KLM-topman Pieter Elbers, een jaar geleden, was het lang wachten op de toekomstplannen van het financieel en organisatorisch wankele Air France-KLM.



Smiths voorgangers keken bij hun plannen altijd begerig naar het goed draaiende KLM met zijn gevulde kas en aantrekkelijke nevenactiviteiten, zoals Transavia en de onderhouds­afdeling. De afgedwongen benoeming van Smith als commissaris bij KLM beloofde daarbij weinig goeds.

2. Toch blijft een ingreep bij KLM uit.

Dinsdag ontvouwde Smith na dertien maanden alsnog zijn vijfjarenplan. Voor KLM klonk goed nieuws: de maatschappij moet vooral doorgaan met wat ze de afgelopen jaren heeft gedaan: succesvol groeien.

“KLM maakt een succesvolle transformatie door,” aldus Smith. “Ze gaan gewoon verder op de ingeslagen weg. KLM zal haar bestaande model als beste transfermaatschappij van Europa verder verbeteren.”

De vloot van de maatschappij kan met nieuwe toestellen zelfs wat groeien waar die van Air France – dat nu fors in nieuwe toestellen investeert – in omvang gelijk blijft.

Smith is dan ook klip en klaar waar de belangrijkste ingrepen vallen: bij Air France. Wat iedereen al jaren weet, maar zijn voorgangers uit angst voor de machtige Franse vakbonden nooit durfden te zeggen, spreekt Smith direct uit: Air France is kapot en moet worden gerepareerd.

Dus moeten de Fransen, met allerlei ingrepen en investeringen, de komende vijf jaar 900 miljoen euro zien te vinden om het bedrijfsresultaat te verbeteren.

3. Blijft KLM daarmee uit de wind?

Geenszins. Ondanks alle lovende woorden moet ook KLM aan de bak. De maatschappij is voor diezelfde vijf jaar voor 250 miljoen euro aangeslagen, waarvan 60 miljoen euro uit bezuinigingen zal komen.

Volgens de Nederlandse vakbonden, die de afgelopen maanden een felle cao-strijd bij KLM voerden, kan er bij de maatschappij nauwelijks nog worden omgebogen na zes jaar saneren, kosten besparen en investeren. De zelfstandige ondernemingsraad van KLM wil snel opheldering over een nieuwe bezuinigingsronde.

4. Maar is KLM nu veilig?

Smith spreekt duidelijk uit dat er geen plannen zijn om onderdelen of zeggenschap van Nederland naar de Franse holding te halen. Geruchten over het ontmantelen van de onderhoudstak op Schiphol zijn onzin, klantengegevens waren altijd al ‘eigendom’ van de groep en Transavia Nederland blijft gewoon een dochter van KLM, is zijn boodschap.

“Er kan altijd beter worden samengewerkt tussen de maatschappijen,” zegt de 48-jarige Canadees, “maar dat betekent niet dat er zaken worden overgeheveld van de ene naar de andere kant.”

Smith wil desgevraagd niet de financiële onafhankelijkheid van KLM garanderen. “We zijn één groep, we spreken niet over onafhankelijkheid van onderdelen Maar de verhoudingen zoals die nu binnen het concern gelden, zullen niet veranderen.”

5. Is Air France-KLM met deze plannen gered?

De reacties van de buitenwereld op de toekomstplannen voor het concern zijn weinig hoopgevend. Beursanalisten en beleggers zien vooral veel overeenkomsten met de plannen van Smiths voorganger, die voor het tot uitvoering kwam, struikelde over de machtige Franse bonden. Ook zouden de specifieke bezuinigingen niet voldoende zijn uitgewerkt. De belofte dat er misschien weer een winstuitkering voor aandeelhouders komt, blijkt te mager. Het aandeel daalde dinsdag bijna 6 procent.