Bløf jubileert, maar heeft geen zin in terugblikken: ‘De tijd is rijp voor nieuwe richtingen’

Bløf viert zijn 30-jarig bestaan met twee concerten in de Ziggo Dome én een nieuw album. In nostalgisch terugblikken heeft de Zeeuwse band geen zin. ‘De tijd is rijp voor nieuwe richtingen.’

Nog een paar weken en dan krijgt hij zijn diploma. Met het certificaat is drummer Norman Bonink (58) officieel qigongdocent. Je kunt je bij hem melden om de geheimen van de oosterse meditatietechniek te leren kennen. Veel tijd zal Bonink er de komende tijd niet voor hebben. Zijn hoofdberoep, drummer van nederpopreus Bløf, heeft vanaf deze week weer voorrang.

Vrijdag 8 april verschijnt het nieuwe album van het Zeeuwse viertal, Polaroid. Op dezelfde dag geeft de band het eerste van twee concerten in de Ziggo Dome, bedoeld om stil te staan bij het 30-jarig bestaan van de groep. En tegelijk ook om te vieren dat het corona-isolement van de popmuziek is opgeheven én dat Bonink niet echt een andere baan moest zoeken, zoals hij zelf op het hoogtepunt van de pandemie vreesde.

De vier groepsleden hebben de twee jaar van niet of nauwelijks live spelen ieder op hun eigen manier doorleefd. Bonink vond het, zo concluderen de vier in een Amsterdamse hotelsuite, het zwaarst. Hij zegt zelf: “Ik voelde me ontredderd. Ik ben een extravert persoon, ik leef voor op het podium mogen staan. En dat onderdeel van mezelf mocht ik niet meer aanspreken, omdat we als ‘niet essentieel’ waren gekwalificeerd. Dat hakte er behoorlijk in.”

Voortbestaan in gevaar?

Zanger Paskal Jakobsen (48) valt hem bij: “Er was een periode waarin het echt onzeker was of de wereld zoals we die kenden zou terugkomen. Dan word je op jezelf teruggeworpen. Je gaat jezelf vragen stellen als: wie ben ik? Wat beweegt me? Waarvan word ik echt gelukkig? Grote vragen, zeker als je je al 30 jaar vervlochten voelt met de band.”

Bassist en tekstschrijver Peter Slager (52): “Mijn stemming veerde op en neer. De rust was soms prettig, maar ik heb ook diepe existentiële twijfel gehad.”

Bonink knikt: “Ik vroeg me af: stel dat het straks niet meer kan? Wie ben ik zonder de muziek? Dat was een vraag die me, paf, naar binnen toe bracht. Zo ben ik bij qigong terechtgekomen.”

De vier, die in coronatijd met Horizon, de eerste single van Polaroid, hun 40ste Top 40-hit scoorden, zeggen elkaar tijdens de lockdown soortgelijke vragen te hebben gesteld. Stond daarmee het voortbestaan van Bløf op het spel? “We zijn op een punt, en dat bedoel ik niet opschepperig, dat het voor het geld niet meer hoeft,” zegt Jakobsen. “Als we er geen plezier meer in hebben, zouden we kunnen stoppen. Dit was een mooi moment om heel bewust de keuze te maken om wél door te gaan.”

Slager voegt eraan toe: “Het ging ons om twee vragen: vinden we het optreden nog steeds net zo leuk als vroeger? En: denken we dat we nog iets relevants kunnen toevoegen aan ons oeuvre? Het was wel noodzakelijk dat we daar twee keer ‘ja’ op konden antwoorden.”

Concerten in Parijs

Dat kon. Maar, zo stelt toetsenist Bas Kennis (48), er gaat wel iets veranderen bij de groep. “De coronaperiode heeft ons doen inzien dat we graag verder willen, maar niet meer op dezelfde manier als voorheen. We wilden niet nog een keer hetzelfde rondje. We willen juist nieuwe uitdagingen gaan zoeken, het voor ons zelf zo leuk mogelijk maken. Als je daar niet actief mee bezig blijft, slaap je in als band.”

Die nieuwe horizonten zien de vier in de muziek zelf – Polaroid bevat met het nummer Bitterzoet voor het eerst invloeden uit de EDM – maar ook in de manier van optreden. Jakobsen heeft al ideeën: “Neem een theatertournee. Dat vinden we gaaf om te doen. Maar als we 30 optredens plannen gaat de lol er vaak na de 18de keer af. Waarom zouden het voortaan dan niet bij die 18 shows houden? Of juist, puur voor de lol, een paar concerten in charmante bonbonnières boeken?”

“Of kijk naar hoe Guus Meeuwis optredens in het buitenland geeft voor Nederlands publiek. Ik weet zeker dat als we in Parijs een middelgrote club boeken, we die een paar keer kunnen uitverkopen.”

Slager: “We richten ons meer op het plezier, dat is de conclusie. Op die manier kunnen we straks ook ons 40-jarig jubileum nog vieren.”

30 jaar Bløf, 8 en 9 april in de Ziggo Dome. Polaroid verschijnt op 8 april.