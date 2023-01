Bioscopen ‘herstelden fors’ in 2022 van coronacrisis, maar inflatie geeft nieuwe reden tot zorg

Fragment uit Avatar: the way of water. Beeld AP

Dat zeggen Filmdistributeurs Nederland (FDN) en Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) dinsdagmiddag. In totaal verkochten Nederlandse bioscopen zo’n 25 miljoen kaartjes in 2022. Dat is een stijging van 75 procent ten opzichte van coronajaar 2021, maar nog altijd 32 procent onder de gemiddelde bezoekersaantallen van de jaren 2017 tot en met 2019, voorafgaand aan de coronapandemie. De totale omzet kwam uit op 258 miljoen euro, mede door een stijging van de gemiddelde ticketprijs (3 procent).

In 2023 gaat de sector weer ‘alles op alles zetten’ om nog meer Nederlanders naar de bioscoop te trekken en daardoor verder te herstellen. Maar daarbij worden bioscopen nu met stijgende kosten geconfronteerd.

Gestegen kosten

Zo stijgen de energiekosten voor de meeste filmhuizen met een factor 2,5 tot 3 en komen ze niet in aanmerking voor compensatie. Ook stijgen de loon- en inkoopkosten en zijn veel consumenten nog altijd niet teruggekeerd en hebben ze minder te besteden.

Dat alles geeft reden tot zorg, zeggen de FDN en NVBF, die daarom oproepen tot een tegemoetkoming. Hoe dat eruit moet zien, kunnen ze nog niet zeggen.

De best bezochte film in 2022 was Top Gun: Maverick met bijna 1,3 miljoen bezoekers. Een andere trekker was Avatar: the way of water die in zeer korte tijd in de kerstvakantie bijna 900.000 bezoekers verwelkomde. Andere populaire films waren Minions: hoe Grue een superschurk werd (1,2 miljoen bezoekers), Spiderman: nog way home (bijna 1 miljoen) en Fantastic beasts: the secrets of Dumbledore (bijna 650.000).

Nederlandse films deden het volgens FDN en NVBF ook goed in 2022 met bijna 4 miljoen verkochte kaartjes. Soof 3 (bijna 500.000), Bon bini Holland (440.000) en Costa! (ruim 260.000) zorgden daarvoor. In de kerstvakantie was De tatta's met 192.000 bezoekers erg populair.

De bioscopen zeggen dat ondanks de zorgen met buitenlandse films als The Super Mario Movie, The Little Mermaid, Dune: Part Two, Mission Impossible: Dead Reckoning, The Fabelmans en The Whale en de Nederlandse films Klem en Grenzeloos Verraad ‘de seinen ruim op groen staan’. Volgens FDN en NVBF is naar de film gaan ook ‘nog steeds een van de voordeligste uitjes’. ‘Dat schept vertrouwen voor de toekomst van de sector, al blijft 2023 een jaar vol uitdagingen waarbij een volledig herstel nog niet aan de orde is.’