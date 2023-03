Bioboer wil eerlijkere prijs in de supermarkt

De prei-oogst bij een biologisch land- en tuinbouwbedrijf. Onderzoek van de Universiteit van Wageningen laat zien dat supermarkten geen grote winst behalen op biologische producten. Beeld JEFFREY GROENEWEG/ANP

Boeren roepen supermarkten op genoegen te nemen met een kleinere winstmarge. “In de winkel is biologisch soms dubbel zo duur, terwijl de verkoopprijs voor de boer maar een paar dubbeltjes hoger is,” zegt aanjager Jaap Korteweg, oprichter van de Vegetarische Slager en tevens akkerbouwer in West-Brabant.

Biohuis deed met het Biologisch Conserven Comité zelf onderzoek naar biologische conserven- en diepvriesgroenten. Voor sperziebonen, spinazie en doperwten werd soms bijna het dubbele gevraagd. De belangenorganisatie roept supermarkten op om de marge voor biologische producten gelijk te trekken met die voor niet-biologische producten. “Hiermee geven ze invulling aan hun eigen duurzame doelstellingen voor de toekomst,” aldus Korteweg. “Op korte termijn kost dit de supermarkten geld, maar ze zouden dit kunnen compenseren door meer marge te maken op ongezonde of niet-duurzame producten.” Biohuis roept ook op tot een afschaffing van de btw voor biologische producten.

Per wet afdwingen

Volgens Europese regels moet 25 procent van de landbouwgrond in 2030 voor biologische landbouw zijn. Nederland haalt dat met 4,4 procent nog lang niet. Landbouwminister Piet Adema heeft gezegd dat hij meer duurzame producten in de schappen van de supermarkt wil zien. Dat wil hij desnoods per wet afdwingen.

Supermarkt Aldi laat in een reactie weten geen onderscheid te maken tussen biologisch en niet-biologisch. Albert Heijn reageert niet inhoudelijk op de kwestie: “We houden de prijzen nauwlettend in de gaten en doen er alles aan de boodschappen betaalbaar te houden.” Daarnaast stelt AH volop bezig te zijn met de promotie van biologisch. De supermarkt wijst erop dat bij bijvoorbeeld pompoen, rode en witte kool biologisch al de standaard is. Bovendien zijn er altijd minstens twee biologische promoties in de aanbieding, aldus Albert Heijn.

Lagere omloopsnelheid

Onderzoek van de Universiteit van Wageningen laat zien dat supermarkten geen grote winst behalen op biologische producten. Deze producten leveren de winkels gemiddeld 7 tot 15 procent lagere winstmarges op. Dat komt vooral door de hogere kosten in de winkels zelf, legt onderzoeker Willy Baltussen uit. Door een lagere omloopsnelheid moeten supermarkten biologische producten onder meer vaker afprijzen of weggooien.

De biologische boeren onderschrijven dat, maar vragen desondanks om verandering. Korteweg: “Het gaat ons om hun verantwoordelijkheid en gezond voedsel op de lange termijn.”