Binnenkort weer adopties mogelijk uit zes landen

Alle adopties uit het buitenland werden twee jaar geleden stopgezet, omdat er veel misstanden waren rond adoptiepraktijken. Weerwind heeft besloten dat er geen adopties meer worden toegestaan vanuit de Verenigde Staten, China, Slowakije, Tsjechië, Peru, Colombia, Burkina Faso en Haïti. De adoptierelatie met deze acht landen wordt afgebouwd.

“Nu duidelijk is uit welke landen interlandelijke adoptie mogelijk blijft en welke niet, volgen informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten en worden gezinsonderzoeken hervat. Hiermee komt voor de betrokkenen een einde aan een onzekere tijd,” aldus minister Weerwind.

Noodzaak

Er is gekeken naar de noodzaak en de behoefte vanuit het herkomstland voor adoptie uit het buitenland, hoe de opvang in dat land is geregeld en naar de veiligheidssituatie. Wanneer een adoptierelatie wordt afgebouwd betekent dat volgens de minister niet dat er misstanden zijn ontdekt of worden vermoed.

Met de landen waarmee adoptie weer mogelijk wordt, zal de samenwerking intensiever worden, meldt de minister. Naar verwachting wordt begin volgend jaar besloten of adopties ook weer mogelijk worden uit Bulgarije en Portugal. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan.

Adoptievereniging maakt zich zorgen

De Landelijke Vereniging Adoptieouders (LAVA) maakt zich zorgen over de kinderen in de acht landen waaruit geen nieuwe adopties meer worden toegestaan. Dat zegt een woordvoerder in een eerste reactie op het besluit van minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming). “We vragen ons af hoe het er uit gaat zien voor kinderen die daar worden geboren en het zonder familie moeten rooien,” zegt de woordvoerder. “Eerder stelde de minister dat de belangen van kinderen heel zwaar wegen. We vragen ons nu dus af wat het betekent voor de kinderen als de adoptie in acht landen stopt.”