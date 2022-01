Binnen de VVD suddert de affaire rond Soumaya Sahla nog even door

Soumaya Sahla met haar mentor binnen de VVD, Frits Bolkestein. Beeld ANP / John van Hamond

Fractievoorzitter Sophie Hermans wilde deze week een dikke streep onder de affaire zetten. Het ‘ongemak’, de kwestie waarmee ze ‘in de maag zat’, moest zijn opgelost nu Sahla haar advieswerk aan de partij staakt. Maar is dat gelukt? Binnen de VVD is ook onvrede dat de partijtop ineens de handen van Sahla aftrekt.

Geert Wilders

Enkele VVD’ers vinden dat vreemd, omdat de partijtop toch al jarenlang wist dat Sahla een veroordeeld lid van de Hofstadgroep was. Sahla werd immers in 2005 al gearresteerd en haar veroordeling dateerde van lang voordat ze in 2019 als tafelvoorzitter terrorisme de VVD-Kamerleden ging adviseren over deradicalisering. Pas toen Geert Wilders vorige week haar positie onder vuur nam, ook omdat Sahla’s zus Fonda voor D66 in de Tweede Kamer zit, begonnen de panelen te schuiven.

Opportunistisch, klagen VVD’ers, al willen zij anoniem blijven nu de koers lijkt te zijn bepaald. Maar, benadrukken zij wel, wie met Sahla van doen had, weet dat ze het moslimfundamentalisme al lang had afgezworen. Haar straf was uitgezeten, klinkt het. Ze was op het gebied van deradicalisering de best denkbare expert, zeggen twee VVD’ers tegenover het AD. En ze heeft haar straf toch uitgezeten? Iemand verdient dan een tweede kans, zo stellen zij.

Toch komt de bijval anoniem en niet in grote getale. VVD-jongerentak JOVD vindt dat Sahla steun had verdiend. Maar verder liet alleen oud-Kamerlid Mark Verheijen openlijk kritiek klinken. ‘‘We moeten juist blij zijn als iemand tot inzicht komt en de Westerse waarden omarmt,” zei Verheijen tegen Nieuwsuur. ‘‘Onze rechtsstaat is bij Sahla in betere handen dan bij Wilders.”

Volgens huidige Tweede Kamerleden is er een ‘pittige’ discussie geweest of Sahla kon aanblijven, maar was iedereen tevreden met de slotsom dat ze zou wijken als ‘huisexpert’. Enkelen vonden dat ze openlijk te weinig berouw had getoond voor haar verleden bij de Hofstadgroep.

Sophie Hermans (VVD) tijdens het debat in de Tweede Kamer over de regeringsverklaring, waarin Sahla onder vuur kwam te liggen. Beeld ANP

VVD’ers elders in de partij die Sahla ongemoeid hadden willen laten, zeggen dat ze intern wél meermaals afstand heeft genomen. En dat Sahla zou hebben geaasd op een baan bij de fractie, of een ‘zichtbare positie’ binnen de VVD? Volgens ingewijden is er een gesprek geweest met de vorige fractieleider, Klaas Dijkhoff, maar was de conclusie: geen goed idee.

Zwarte bladzijden

Een handvol VVD’ers hoopt dat Sahla, die nog partijlid is, toch weer een rol krijgt als anti-terreurexpert, zeker nu ze in haar verklaring ‘spijt heeft betuigd’ van de ‘zwarte bladzijden’ in haar leven. Een enkeling wijst ook op één specifieke zin in haar verklaring. Sahla schreef: ‘‘De commotie die is ontstaan, zit mijn positieve bijdrage op dit moment in de weg.” Op dit moment, benadrukt deze VVD’er. Dus wie weet.

Daar tegenover staat een groep die vindt dat Sahla’s vertrek volkomen logisch is. Volgens bijvoorbeeld oud-staatssecretaris Fred Teeven is haar veroordeling gewoon niet te rijmen met een functie als deze. Als voormalig officier van justitie is zijn blik net anders, zegt hij. ‘‘Ik weet daarom best wat van haar verleden met de Hofstadgroep en dat maakte mij echt wel verontrust. Ik kan daar niet te veel over zeggen natuurlijk, maar ze is echt niet zo onschuldig als ze nu wil doen geloven. Ik denk dat de VVD er wijs aan doet om gewoon niet met zo iemand in zee te gaan.”