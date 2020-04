Binnen blijven? Jongeren vinden dat extra moeilijk

Jongeren zetten zich in groten getale af tegen de coronamaatregelen. Tegen de regels in worden er feestjes gegeven en scholen tieners samen. ‘We moeten niet onderschatten hoe lastig jongeren het nu hebben.’

Alles schreeuwde er het afgelopen weekend om naar buiten te gaan: de zon scheen, er was amper wind en het was ook nog eens Pasen. Maar zolang we nog middenin een coronacirisis zitten en er een intelligente lockdown geldt, is het vooral zaak niet louter het gevoel te volgen. Zelfs bij zomerse temperaturen in combinatie met feestdagen geldt: blijf zoveel mogelijk binnen en houd 1,5 meter afstand van elkaar.

Dat ging de meeste volwassen – op de bezoekers van de Bollenstreek na – goed af, concludeerde de voorzitter van het Veiligheidsberaad van burgemeesters Hubert Bruls. Maar jongeren lijken het lastiger te hebben volgens Bruls. Hij noemt de samenscholende jongeren een punt van zorg.

Zaterdagavond werden in een bos in het Friese Sint Jacobiparochie nog twee politieauto’s vernield nadat de politie met het oog op de coronamaatregelen een einde had gemaakt aan een feest in het bos. In Noord-Brabant werden 11 jongeren bekeurd omdat ze het samenscholingsverbod negeerden en eerder sloot burgemeester Aboutaleb nog een hotel waar 24 jongeren tegen alle regels in feest aan het vieren waren.

Jongeren hebben het lastig

“We moeten niet onderschatten hoe lastig jongeren het nu hebben,” zegt onderzoeker en orthopedagoog Levi van Dam. Ze moeten zich aan allerlei regels houden voor scenario’s die ver weg lijken. Uit onderzoek blijkt dan ook dat jongeren die zelf ouderen hebben in hun omgeving beter in staat zijn om zich aan de regels te houden dan anderen in hun leeftijdscategorie. Maar ook de fase waarin de tieners en begin twintigers zich begeven is van invloed.

“Iedereen tussen de 16 en 24 jaar is bezig met het ontdekken van het leven. Ze willen stappen, nieuwe mensen leren kennen, eropuit. Die fase is enorm belangrijk. Dat dat nu allemaal niet kan is vreselijk ingewikkeld,” zegt Van Dam, die onderzoek doet naar de mentale gevolgen van de coronacrisis op jongeren.

Daar komt ook nog eens bij dat jongeren enorm kwetsbaar zijn, aldus pedagoog en opvoedkundige Marina van der Wal. “Je wil ergens bij horen. Als je het gevoel hebt dat je dat niet doet, doet dat pijn. Het activeert zelfs het pijncentrum in de hersenen.” Volgens Van der Wal is het een overlevingsdrift van jongeren om er alles aan te doen om in contact te blijven met hun vrienden. “Het is een intrinsieke drang.”

Positief effect op gezondheid

Dat maakt de huidige situatie dan ook paradoxaal. Enerzijds wordt er gezegd sociale contacten te mijden voor onze fysieke gezondheid. Tegelijkertijd weten we uit meerdere onderzoeken dat sociale contacten juist positief bijdragen aan onze gezondheid, aldus onderzoeker Van Dam.

Al is het te makkelijk gezegd om ouders van minderjarige kinderen van een slechte opvoeding te betichten als zij toch samenscholen. Ouders hebben het nu ook moeilijk, weet van der Wal. “We hebben in Nederland een overlegopvoeding. De meeste ouders praten met hun kinderen en proberen een middenweg te vinden.” Volgens Van der Wal hebben we daaraan te danken dat Nederlandse ouders een bovengemiddelde goede relatie met hun kind hebben.

”Maar we zijn wel wat doorgeslagen,” voegt Van der Wal eraan toe. Ouders zijn niet meer gewend om ‘nee’ te zeggen. “Iedereen die kinderen heeft weet dat ‘nee’ zeggen een naar, ongemakkelijk gevoel oplevert. Je gunt je kind ontmoetingen met vrienden en plezier. Tegelijkertijd moet je ze daarvan onthouden voor een ander, groter doel: gezondheid.”

Volgens Van der Wal, die elke dag om 09.00 uur live gaat op Facebook om ouders te adviseren in deze lastige situatie, is het goed om je als ouders kwetsbaar op te stellen. “Leg je zoon of dochter uit hoeveel moeite je zelf hebt met deze situatie en wat het met jou doet. En wees creatief: zoek naar mogelijkheden om het zelf leuk te maken binnen de kaders.”

Van Dam adviseert jongeren vooral te putten uit eerdere tegenslagen. “We weten dat jongeren baat hebben bij zogenoemde taakgerichte coping: denk bewust na hoe je met een ander moeilijk moment omging in het leven. Wat deed je toen? Het kan helpen om dat – met een beetje creativiteit – ook toe te passen in deze moeilijke periode.”