Bindend studieadvies voor eerstejaars van de baan

Beeld ANP

Een motie van GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld roept het kabinet op het bindende advies te vervangen voor een niet-bindend advies. Er kan dan wel een gesprek gevoerd worden met de student, maar die kan dan niet worden gedwongen te stoppen. Volgens Westerveld heeft het bindend advies weinig zin, omdat studenten die aan de ene hogeschool of universiteit worden afgewezen, dezelfde opleiding aan een andere school gaan volgen.

Het bindend studieadvies is studenten al jaren een doorn in het oog. Studentenorganisaties ISO en LSVb proberen het al jaren tevergeefs van tafel te krijgen. “Tamelijk baanbrekend, maar ook ontzettend mooi”, twitterde het ISO, “de B is uit BSA.”

Mijlpaal

Een absolute mijlpaal, vindt voorzitter Lyle Muns van de LSVb. Volgens hem gaan veel studenten gebukt onder studiedruk en financiële druk. “Ze moeten continu meerdere ballen tegelijk in de lucht houden. Het BSA hing daarbij ook nog als een molensteen om hun nek.”

Scholen konden zelf bepalen hoeveel studiepunten nodig zijn om door te mogen naar het tweede jaar. Dat leverde willekeur op, zegt de LSVb, waarbij de UvA 48 studiepunten aanhoudt en de Erasmus Universiteit 60 punten – het maximale aantal studiepunten dat in een collegejaar te halen valt.

Coronavirus

Dat het bindend studieadvies nu van tafel lijkt, komt mede door het coronavirus. Vanwege het virus is het bindend studieadvies nu opgeschort. Studenten die vertraging oplopen, krijgen nu ook hun tweede studiejaar de tijd om aan de eisen te voldoen.

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs staat welwillend tegenover het schrappen van het bindend studieadvies. Eerder zei ze al dat scholen studenten door het advies ‘aan het rondpompen’ waren. “Dat was dus niet hoe het bedoeld was.”