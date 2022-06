Bijna helft van stagiairs krijgt geen vergoeding: ‘Echt schandalig’

Stagiairs aan het werk in de hotelkeuken. Beeld ANP

Bijna de helft van de studenten die stage liep (44 procent) kreeg daar helemaal geen vergoeding voor, blijkt uit het onderzoek dat Researchned uitvoerde onder bijna vijfduizend studenten. In de sector onderwijs wordt het minst vaak een vergoeding toegekend, gevolgd door de gezondheidszorg.

Tijdens een stage staat leren centraal en een werkgever is daar geen minimumloon voor verschuldigd aan de stagiair. Het is dan ook niet vanzelfsprekend dat studenten een stagevergoeding krijgen en bedragen lopen uiteen. Stagiairs bij de overheid ontvangen bijvoorbeeld bij een werkweek van veertig uur een stagevergoeding van 652 euro bruto per maand. Dit wordt gezien als een soort (onkosten)vergoeding.

Studenten die wél een stagevergoeding krijgen, ontvangen gemiddeld 408 euro in de maand. Het gemiddelde ligt het hoogst in de sector onderwijs (621 euro), hoewel de meeste studenten daar dus geen enkele vergoeding krijgen. De rest van de sectoren varieert van gemiddeld 331 euro (gezondheidszorg) tot 494 (recht).

Goedkope arbeid

“Ik leverde, met een grote groep stagiairs, gewone goedkope arbeid,” vertelt ICT-student Esra (23) die samen met veertig andere studenten stage liep bij een advertentiebedrijf. “Ik werd ingezet om advertenties te maken voor bedrijven die daar ongetwijfeld meer voor betaalden dan ik aan stagevergoeding kreeg: 300 euro per maand.”

Esra heeft de situatie destijds niet aangekaart. “Ik voelde me er niet prettig bij om daar een punt van te maken. En nu begrijp ik zelfs dat bijna de helft van de studenten helemaal geen vergoeding krijgt. Ik vind dat echt schandalig! Ik snap dat een stage dient om iets te leren bij een bedrijf, maar je levert altijd werkuren.”

Toch was Esra blij überhaupt stage te kunnen lopen, ondanks de magere vergoeding. “Het is voor mij extra werkervaring die binnen mijn opleiding valt. Dat helpt straks bij mijn zoektocht naar een mooie baan.”

Persoonlijke groei centraal

Opdrachtgever van het onderzoek is het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Voorzitter Lisanne de Roos: “Een stage is je allereerste ervaring op de arbeidsmarkt. Daar hoort de persoonlijke groei van de student centraal te staan, niet het gewin voor de werkgever. Toch zien we dat stagiairs te vaak worden ingezet als goedkope arbeidskracht.”

Een op de vijf studenten (19 procent) meldt nog dat zij als stagiair te veel verantwoordelijkheden kregen. De Roos vindt dat een stage best uitdagend mag zijn. “Maar het kan niet zo zijn dat je als stagiair wordt opgezadeld met een gigantische waslijst aan taken en verantwoordelijkheden.”

De studentenorganisatie komt met een plan om problematische stages tegen te gaan. Zo moeten studenten laagdrempelig stagemisbruik, of een vermoeden daarvan, kunnen bespreken met hun onderwijsinstelling. Ook dient het geven van een passende stagevergoeding, via de cao, verplicht te worden. Verder moeten instellingen en werkgevers studenten duidelijk informeren over hun rechten en plichten als stagiair.