Bijna elf jaar cel voor ‘spotter’ liquidatiezaak Huizen

Bakker (59) werd op 9 september 2015 bij zijn woning in Huizen doodgeschoten. Hij werkte voor de spyshop van zijn zwager in Nieuwegein. De criminele groepering die er spullen kocht, vermoedde volgens het Openbaar Ministerie dat door de spyshop was samengewerkt met de politie. M. (33) uit Tiel hield Bakker in juli en augustus 2015 in de gaten, aldus het hof. Hij stuurde inlichtingen via onder meer versleutelde PGP-berichten naar de schutter.

De rechtbank veroordeelde M. in 2020 tot dertien jaar cel. Die straf werd ook door het OM geëist in hoger beroep. Het oordeel van het hof lijkt lager, aldus de rechter, maar is effectief gelijk aan het vonnis van de rechtbank. De straf heeft te maken met nieuwe wetgeving omtrent voorwaardelijke invrijheidstelling die op 1 juli is ingegaan. Hierdoor komen daders van zware misdrijven niet meer na twee derde van hun straf vrij. In de rekensom is ook het voorarrest van M. meegenomen.

Mourad B. kreeg een gevangenisstraf van vijftien jaar voor het bespioneren van Bakker. Hij trok zijn hoger beroep later in.

De moord op Bakker maakt deel uit van het Marengo-proces, dat al geruime tijd bij de rechtbank in Amsterdam loopt. Vermeend topcrimineel Ridouan Taghi zou volgens het OM opdracht tot de liquidatie hebben gegeven. Justitie vermoedt dat Gerel P. Bakker neerschoot. Hij is onlangs opgepakt in Brazilië.