Bijna een op de vijf bedrijven neemt geen milieumaatregelen: ‘We zijn klaar met de klimaathype’

‘Het minimaliseren van de ecologische voetafdruk kan ook concurrentievoordeel geven.’ Beeld ANP

Van de Nederlandse bedrijven is bijna 20 procent niet van plan ook maar iets te investeren in milieumaatregelen of ingrepen om duurzamer te worden. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam en onderzoeksbureau SEO voor hun jaarlijkse innovatiemonitor.

Daar staat tegenover dat 60 procent van de bedrijven verwacht voor 2030 klimaatneutraal te zijn. Nog eens 21 procent rekent op 2050. Volgens het CBS investeert het Nederlands bedrijfsleven bovendien steeds meer in milieumaatregelen. Gemiddeld ruim 14 procent van alle investeringen gaat naar duurzaamhedismaatregelen.

Maar vooral bedrijven die relatief veel milieuhinder veroorzaken, zetten de hakken in het zand. Vaak omdat ze vrezen veel geld kwijt te zijn en daardoor minder kunnen concurreren. “In deze groep zitten juist veel bedrijven die een relatief grote milieu-voetafdruk hebben,” zegt Henk Volberda, hoogleraar strategie en innovatie aan de Universiteit van Amsterdam. “Bedrijven die een grotere belasting voor het milieu vormen, hebben een langere weg te gaan. Zij zijn cruciaal zijn voor het behalen van klimaatdoelstellingen.”

Winst is belangrijker

Investeren in milieumaatregelen wordt nogal eens gezien als iets wat ten koste gaat van de winstgevendheid. “Het is vrij schokkend dat een deel van de bedrijven die het milieu intensief belasten, geen ambitie heeft om zijn ecologische voetafdruk te beperken. Ze vinden hun eigen winstgevendheid belangrijker dan hun impact voor mens en milieu.”

Ten onrechte, zegt Volberda. “Het minimaliseren van de ecologische voetafdruk kan ook concurrentievoordeel geven aan bedrijven en daarmee hun winstgevendheid kan versterken. Zonder ingrepen schieten zulke bedrijven zichzelf op den duur in de voet omdat klanten dan hun spullen niet meer willen kopen en mensen er niet meer willen werken.”

Een groot deel van de bedrijven dat zegt pas na 2050 of helemaal niet aan milieu-ingrepen toe te komen, geeft aan dat er voor hen nog onvoldoende technologische oplossingen zijn. Dat geldt vooral voor bedrijven in de logistiek, luchtvaart, chemische industrie of autobranche.

‘Niet opportuun’

Anderen vinden milieu-ingrepen vooral een taak van de overheid en zeggen zonder overheidsverplichting geen actie te ondernemen, ze ambiëren ‘geen voortrekkersrol’, of vinden milieu-investeringen ‘niet opportuun’ voor hun bedrijf. Maar er zijn ook bedrijven die ‘klaar zijn met de klimaathype’ en helemaal niks doen.

Bedrijven hebben volgens het onderzoek ook minder aandacht voor maatschappelijke vraagstukken zoals het verbeteren van de positie van minderheden op de arbeidsmarkt. Nog geen 10 procent van de bedrijven ziet het nastreven van gendergelijkheid als belangrijke opdracht. Wel is er veel aandacht voor Investeringen in goede training en gezondheid voor werknemers.

Volberda pleit nu voor een openbare ranglijst met de milieu-inspanningen van bedrijven met daarop hun impact op mens en milieu. Eerder werd zo’n lijst voorgesteld door stikstofpaus Johan Remkes, maar vrijwel meteen door de politiek en ondernemersclubs afgeblazen.

Vergrootglas

“Ik vind het zorgelijk dat bedrijven voornamelijk aandacht hebben voor hun bestaande verdienmodel,” zegt Volberda. “Bedrijven kunnen zich juist onderscheiden door aandacht te geven aan maatschappelijke, sociale en ecologische doelstellingen.”

“In een tijdperk waarbij de negatieve impact van bedrijven op de maatschappij onder een vergrootglas ligt, is het essentieel dat bedrijven aantonen dat zij niet het probleem vormen, maar een belangrijk deel uitmaken van de oplossing. Het oplossen van de grote maatschappelijke uitdagingen kan niet alleen overgelaten worden aan overheden en goede doelen.”

Vorig jaar daalden de milieu-investeringen door bedrijven 30 procent, aldus het CBS, tot twee miljard euro. Maar die cijfers worden volgens het statistiekbureau vertekend doordat in 2021 een aantal grote windenergieparken in gebruik is genomen. Gemeten over de afgelopen tien jaar zijn duurzaamheidsinvesterignen gemiddeld alleen maar gestegen.

Vrijwel alle geld ging naar een betere luchtkwaliteit en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.